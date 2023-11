(Last Updated On: 20 novembre 2023)

A Fos le célèbre Maître Fromager Xavier éveille les papilles avec une soirée repas autour du fromage et du vin. Tous les mois à Fos les évènements de l’association Km 125.1 Les pieds dans l’Oc se suivent mais ne ressemblent pas. Une diversité d’évènements qui indéniablement rythme la vie de la petite vallée : un concert, une pièce de théâtre, une soirée châtaigne, un concours de belote, … et une soirée de dégustation fromages et vins. Et samedi dernier, 18 novembre 2023, il y en avait pour tous les goûts et toutes les papilles autour du truculent Maître Fromager Xavier Bourgon. Le succès de la désormais institution (depuis 40 ans à Victor Hugo) des amateurs de bons fromages à Toulouse ne tient évidemment pas du hasard. L’homme aime la science et le fromage, et hier soir, les chiffres s’alignaient parfaitement autour de la table : 12 fromages, 4 vins, 6 tables, 12 convives par table, 72 gourmets, 21 heures tapante, … la soirée pouvait commencer.

Des fromages au lait cru uniquement

Xavier interpelle les participants « Quelle pétition a recueilli le plus de signatures en France ? » . Réponse : « La défense du fromage au lait cru« . Et le fromager-affineur n’est pas peu fier de son engagement dans cette mobilisation pour défendre l’essence même du fromage : le lait cru. Du lait cru de vache, de brebis ou de chèvre avec son terroir, ses traditions, et toujours le savoir-faire des paysans qui produisent à leur échelle les meilleurs fromages que Xavier sélectionne. La richesse des fromages tient tout à la fois de la singularité et de la diversité, dès lors que l’on respecte les bêtes, les pâturages et l’alimentation, et les savoir-faire de leur fabrication.

Après tout est affaire de goût et de papilles qu’il faut éveiller et éduquer. Comment reconnaître un fromage au lait de vache, de brebis ou de chèvre ? … Et bien il fallait être à la soirée pour le savoir et écouter Xavier distiller ses précieux conseils. Plus que des conseils, des expériences variées, autour d’un fromage frais de brebis, d’un Mont d’Or, d’un comté jeune, d’un comté plus mature, d’un Salers, ou d’un morceau d’Epoisse. Après une soirée de dégustation avec Xavier vous regarderez plus le morceau de fromage dans votre assiette de la même manière.

Des vins pour accompagner les fromages

Pain, vin, fromage, tel est le triptyque des gastronomies amateurs de plaisirs simples. Pour cette soirée fromages et vins, Xavier avait sélectionné quatre vins très différents pour accompagner la dégustation des différents fromages. Avec comme feu d’artifice d’association, le pavé Toulousain, un fromage né de la collaboration entre la maison Xavier et Alain Mazars, producteur fermier de l’Aveyron, et un gin ultralocal distillé à Melles par Régine (RéGin).

Des papilles et des sourires à Fos

L’équipe de Km125.1 Les pieds dans l’Oc peut être fière de son coup pour une première dégustation avec Xavier. Les sourires et les acclamations autour de Xavier resteront dans les annales de l’association. Tous se retrouveront peut-être la semaine prochaine pour une soirée belote.

Du lait cru, et des sangles en bois

Le fromage c’est du lait cru, et parfois des sangles et des boite en bois. Mais l’Europe voudrait interdir l’utilisation des emballages en bois, car non recyclable. La même Europe qui vient de prolonger l’utilisation du glyphosate pour 10 ans, reproche aux emballages en bois une absence de recyclage de ces emballages. Si pour l’heure le danger s’éloigne un peu, la question interroge forcément. Pourrait-on imaginer un Mont d’Or cerclé d’une sangle en plastique recyclé et recyclable ?

