Théâtre à Fos : Énorme succès pour Le repas des fauves par la compagnie Comme si (Roques sur Garonne). A la salle des fêtes de Fos, ce samedi 26 août, Sylvain Cazalbou Président de l’association Km125,1 Les pieds dans l’Oc n’était pas peu fier et ému à la fois d’accueillir une centaine de spectateurs pour cette soirée culturelle et théâtrale. Chaque mois Km125,1 Les pieds dans l’Oc organise une soirée culturelle avec l’ambition de rapprocher la culture de notre territoire de montagne. Car si la montagne nous gâte chaque jour de paysages magnifiques, il faut bien reconnaître qu’elle nous éloigne aussi de certains moments culturels. Et c’est autant à ceux qui font vivre la culture comme à nous habitants du territoire de faire l’effort de s’émerveiller de ces moments. Alors une soirée comme celle d’hier donne du courage à celles et ceux qui se battent pour que notre territoire vive et se retrouve autour d’évènements culturels. Le mois prochain, le 23 septembre 2023, Alidé Sans, chanteuse aranaise originaire de Bausen donnera un concert dans la salle des fêtes de Fos. Encore et sûrement un grand moment de culture pyrénéenne.

Le repas des fauves par la compagnie Comme si

Tout était réuni ce samedi 26 août 2023 dans la salle des fêtes pour que cette représentation du Repas des fauves par la compagnie « Comme si » soit un succès. Surtout que ce n’était pas la première pour la compagnie originaire de Roques sur Garonne dans le petit village de Fos. Sous un orage dantesque de fin d’été et de canicule, le tonnerre venait parfois parfaitement rajouter du drame à la pièce qui se jouait.

En 1942 dans la France occupée, des amis se retrouvent pour fêter l’anniversaire de leur hôte. Alors que la soirée se présente sous les meilleurs auspices, deux officiers allemands sont abattus au pied de leur immeuble. La Gestapo investit immédiatement l’immeuble et en représailles embarque deux otages par appartement. Chance ou malchance, le Commandant Kaubach dirige cette opération punitive. Celui-ci connait le propriétaire de l’appartement, son libraire M. Pélissier à qui il achète régulièrement des livres. Pour « ne pas gâcher la fête », l’officier allemand propose généreusement d’attendre le dessert pour embarquer les deux otages de l’appartement. Il propose même que les amis désignent entre eux les deux otages. Quand l’amitié ne tient qu’à un fil chacun voit dans l’autre l’otage idéal …

Alidé Sans en concert le 23 septembre 2023 à Fos

C’est la prochaine date à retenir pour se retrouver à Fos autour de la chanteuse aranaise.

