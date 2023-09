(Last Updated On: 24 septembre 2023)

Le vent de la montagne souffle à Fos avec Km125.1 Les pieds dans l’Oc. Il fallait être à Fos ce samedi 23 septembre pour comprendre la référence au vent salvateur de la montagne. L’artiste et montagnarde Alidé Sans, originaire de Bausen y était en concert. Autrice, compositrice et interprète de ses chansons, c’est en langue occitane aranaise qu’elle s’exprime (alors pas facile de tout saisir). Mais ses interludes en français en disent tout autant sur ses origines, ses convictions et ses engagements. La soif de liberté, l’inquiétude du réchauffement climatique, la lutte contre la consommation, l’argent, la spéculation et la cupidité guident la jeune artiste. Et dans son micro elle fait souffler le vent de la montagne qui vient chasser les dérives de notre société pour apaiser les coeurs des hommes.

Le raccourci est un peu facile et rapide, mais l’association Km125.1 Les pieds dans l’Oc, fait elle aussi souffler le vent de la montagne une fois par mois dans la vallée de la Garonne avec ses soirées à thème, tantôt culturelles, ludiques ou gourmandes. Des moments simples qui apaisent nos coeurs et nos vies dans notre fond de vallée si souvent oubliée.

Km125.1 Les pieds dans l’Oc

« Rêver, être dans la lune et la viser, tout en gardant les pieds sur terre » c’est toute la raison d’être de l’association sous la houlette de son président (et artiste) Sylvain Cazalbou. Il faut bien viser la lune pour amener la culture dans nos petits villages de montagne, et les pieds sur terre pour y attirer un public toujours plus nombreux. Tous les mois, l’association organise une soirée culturelle, ludique ou gourmande avec toujours l’envie de nouer et renouer le lien social.

En août la pièce de théâtre Le repas des fauves, en septembre le concert d’Alice Sans, en octobre (samedi 21) une soirée vin chaud et châtaignes, et en novembre un repas vin et fromages animé par le célébrissime fromager Xavier, … Les évènements s’enchainent avec toujours ce sentiment apaisant de la simplicité et de l’authenticité. Si fanfare, ni tambour, c’est toujours en toute humilité que Sylvain Cazalbou présente le programme de la soirée.

Mais quand dans la salle se côtoient les jeunes et les moins jeunes pour écouter (et chanter) une musique aussi éclectique que celle d’Alidé Sans, la mission de l’association semble bien remplie. Souhaitons bon vent (de la montagne) à l’association, et qu’elle continue à apporter ses moments d’apaisement et de bonheurs si simples dans nos montagnes Haut-Garonnaises. Bravo à toute l’équipe, on se régale !

Pour ceux qui ont malheureusement manqué le concert d’Alidé Sans, une petite séance de rattrapage s’impose sur la chaine de OcPyreneus.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…