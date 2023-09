Journée portes-ouvertes du tiers-lieu Rêver les futurs pour découvrir une turbine hydroélectrique en bois

(Last Updated On: 22 septembre 2023)

Journée portes-ouvertes (samedi 7 octobre) du tiers-lieu Rêver les futurs pour découvrir la turbine hydroélectrique en bois de l’association Viseta. A Cier de Rivière au pied des Pyrénées Haut-Garonnaises, le moulin à eau turbine aux initiatives écoresponsables en accueillant le tiers-lieu d’éco-communication Rêver les futurs, et une pico-centrale hydroélectrique low-tech en bois imaginée par l’association Viseta. Une énergie débordante que nous invite à partager Laetitia et Jérémy (Rêver les futurs), Thomas et Loïs (Viseta), le samedi 7 octobre pour une journée électrique à la découverte de la réalisation du prototype de turbine low-tech (projet lauréat du budget participatif citoyen « Ma Solution pour le Climat » de la Région Occitanie).

Rêver les futurs l’éco-communication résonne du Comminges aux Pyrénées

Entre Comminges et Pyrénées, le studio d’éco-communication Rêver les futurs tient désormais toute sa place sur le territoire et façonne des projets qui lui ressemble. En moins de deux ans, Laetitia et Jérémy ont convaincu des associations, des entreprises et des collectivités qu’il fallait changer de braquet. Personne ne peut désormais nier l’impact de nos activités sur la nature, la biodiversité et le climat. Alors si beaucoup d’entreprises choisissent simplement de verdir leur communication, d’autres bouleversent foncièrement leurs activités et veulent le faire savoir.

C’est là que Laetitia et Jérémy interviennent depuis leur moulin à eau pour façonner le futur de leurs clients. Et le futur à l’heure de l’effondrement climatique demande de nouvelles méthodes. Les logos deviennent plus sobres, les chartes graphiques passent à la risographie (impression écologique à froid avec encre naturelle et sans solvant) et les mots retrouvent leur sens. Plus sobre l’éco-communication chuchote à l’oreille de ceux qui s’adaptent au changement climatique, là où la communication tape aveuglement sur toutes les têtes. Alors forcément quand une association tape à la porte du studio pour expérimenter une turbine hydroélectrique en bois dans le moulin, nos deux éco-concepteurs plongent. Si vous aussi vous voulez modifier la trajectoire de votre projet, le tiers-lieu de Rêver les futurs vous accueillent pour révéler votre futur.

Avec Viseta l’électricité coule dans chaque moulin

Avec sa vis en bois immergée pour rénover d’anciens moulins à eau, l’association Viseta invente la pico-centrale hydroélectrique low-tech en bois. Ce projet associatif vise à proposer des solutions technologiques, sobres et utiles, dites low-tech. L’usage de laa turbine en bois favorise l’autoconsommation d’énergie décarbonée en réduisant les impacts des barrages existants sur la biodiversité des rivières. Mais le mieux c’est encore de se rendre au moulin de Rêver les futurs le 7 octobre pour découvrir sur place cette innovation et préparer avec eux la phase 2 du projet dans le cadre des projets participatifs de la région Occitanie. Ils auront bientôt besoin de tout notre soutien pour la fabrication de la première turbine à l’échelle 1 avec un un objectif de puissance de 5kwh. Pour suivre Viseta sur le site de la région : soutenir la turbine en bois de Viseta.

Journée portes-ouvertes du tiers-lieu Rêver les futurs pour découvrir une turbine hydroélectrique en bois

Maintenant vous savez presque tout sur l’éco-communication avec Rêver les futurs, et sur pico-centrales hydroélectrique low-tech en bois. Il ne vous reste plus qu’à participer à leur journée portes ouvertes le samedi 7 octobre à Cier de Rivière, de 11h à 17h :

circuit d’ateliers de présentation du projet, au fil de l’eau,

échanges avec l’équipe et ses partenaires, autour de l’énergie décarbonée,

partage du pot de l’amitié, accompagnée par Ataraxia Sound System aux pédales pour la musique d’ambiance.

