(Last Updated On: 15 décembre 2023)

Viseta turbine pour décrocher le budget participatif citoyen de la région Occitanie, alors il est encore temps et nécessaire de voter pour eux. Après la réalisation du prototype de turbine hydroélectrique en bois et sa présentation à la journée portes ouvertes du studio Rêver les futurs, l’association Viseta compte sur la mobilisation des habitants d’Occitanie pour voter pour elle au Budget Participatif Citoyen de la Région Occitanie. Car évidemment, et comme bien souvent, les initiatives a impact positif suent pour trouver des moyens financiers. Alors décrocher un budget participatif d’une région compte forcément énormément dans un plan de financement. Pour nous citoyens ces quelques minutes pour voter participe à un changement souhaitable dans la production d’énergie. Qui a dit que nos petites initiatives et contributions ne pourraient jamais changer la donne face aux enjeux du dérèglement climatique ?

Les solutions Viseta

Le projet de Viseta s’inscrit d’abord dans une logique de sobriété énergétique. L’enjeu n’est pas de produire plus d’énergie pour pouvoir en consommer plus. On parle là de pico-électricité en mobilisant l’énergie des 19 000 moulins à eau en France non utilisés. Avec Viseta chacun de ces sites exceptionnels pourraient produire de l’électricité grâce à une turbine en bois qui offre en plus un véritable ascenseur pour les poissons. Voilà un projet low-tech particulièrement vertueux pour réhabiliter des bâtiments remarquables, produire une énergie vraiment verte, et améliorer la vie des poissons dans nos rivières.

Une belle collaboration pyrénéenne

Viseta, l’association des Hautes-Pyrénées porteuse du projet vis sans fin hydroélectrique low-tech en bois ne roule pas tout seule. Elle embarque avec elle et autour d’elle d’autres initiatives positives :

le Tiers-Lieu éco-responsable à Ibos, à côté de Tarbes, qui accueillera la petite usine de fabrication de la turbine à l’échelle 1,

Eco-Habilis, l’Ecole Être de la transition et organisme de ré-insertion qui produira les pièces en bois avec ses élèves.

le studio Rêver les futurs à Cier de Rivière installé dans un moulin à eau qui expérimente la turbine.

Décrocher le budget participatif de la région Occitanie

Notre rôle en tant que citoyen est de permettre à Viseta de décrocher le budget participatif de la Région Occitanie pour que cette initiative poursuive son chemin.

Pour cela il suffit de voter en ligne. Et comme un bon projet n’arrive jamais seul pour valider votre vote pour Viseta, vous devez aussi voter pour deux autres projets. C’est à vous de jouer !

JE VOTE POUR VISETA