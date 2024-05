(Last Updated On: )

Route d’Occitanie 2025 du 19 au 22 juin 2025 le parcours complet n’est pas encore connu. La Route d’Occitanie 2024 est annulée, alors l’organisation se projette déjà en 2025. Il est qu’en 2024 avec les Jeux Olympiques les calendriers sportif affichent complet. Le Tour de France 2024 s’élance le 29 juin à Florence loin de Paris. Et comme une course cycliste internationale comme la Route d’Occitanie nécessite de mobiliser les forces de l’ordre, déjà très sollicitées pour les JO, les organisateurs se sont résolus à annuler l’édition 2024 de la Route d’Occitanie. D’autres épreuves comme la course du Mont Ventoux sont également annulés. On attendra donc le 22 juin 2025 pour connaître le successeur de Mickael Woods au palmarès de la Route d’Occitanie.

Route d'Occitanie 2025 du 19 au 22 juin 2025

