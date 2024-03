(Last Updated On: 2 mars 2024)

Vos vacances en Occitanie démarrent à Occ’Ygène du 1er au 3 mars 2024, au MEETT Parc des Expositions de Toulouse. Les vacances d’été se préparent maintenant. A peine revenus d’un séjour à la montagne, de quelques descentes à ski, d’une balade en raquettes, et d’une délicieuse raclette, il faut déjà songer à organiser le ou les séjours estivaux. La tendance, et peut-être même bientôt la nécessité, se sont les vacances de proximité. Même si en même temps les vols en avion continuent d’exploser. Les recommandations de Jean-Marc Jonvici ne semblent pas entendus. Mais pour les autres, la destination Occitanie en voiture, en train, à vélo ou à pied attire énormément. Il faut bien reconnaître à l’Occitanie une variété de territoires, de paysages, d’attractivités pour passer de bonnes vacances sans se ruiner et sans ruiner la planète.

Tous les départements d’Occitanie et leurs Offices du Tourisme présentent leur stand au salon Occ’Ygène du 1er au 3 mars 2024 au MEETT. Chacun décline notamment ses activités outdoor, autour de la randonnée, de la marche, et du vélo. Car c’est aussi le thème de ce salon dédié certes au tourisme, mais aussi à la randonnée et aux loisirs. Pour la destination Occitanie, passez sur les stand Ariège Pyrénées, Aude, Aveyron Tourisme, Gers, Gard Le sud,Hérault, Lot & Dordogne, Tarn et Garonne Tourisme, Vallée de Gavarnie et bien sûr Haute-Garonne Tourisme. Avec sur chaque stand des déclarations par territoire pour y retrouver notamment l’Office du Tourisme Destination Comminges Pyrénées, l’Office du Tourisme Pyrénées 31 ou l’Office de Tourisme Cagire Garonne Salat (OPyrénées) pour ce qui est tout proche de nous. On notera aussi la présence de l’Office du Tourisme de Val d’Aran, côté espagnol.

Des vacances écoresponsables

Pour celles et ceux qui ont pris conscience de l’importance de s’évader sans ravager la nature et la biodiversité, le salon met en avant des initiatives écoresponsables. Les campings deviennent écoresponsables comme le camping écoresponsable Le rêve à Le Vigan dans Lot. Plus près de nous le parc d’activité Pyrénées Ho permet aussi de profiter d’activités nature, dans un cadre adapté et sécurisé. A Pyrénée Ho les karting sont à pédales, bien loin des ronflants (et gonflants) moteurs de quad qui massacrent les chemins des montagnes, tout en effrayant les animaux sauvages. Chacun son style de vacances …

Pour celles et ceux qui veulent prendre un grand bol d’air en Occitanie, et dans Les Pyrénées en particulier, sur le salon vous pouvez aussi rencontrer le syndicat national des accompagnateurs en montagne. Un bol d’air c’est bien mais une belle assiette aussi avec Direct Fermier 31 pour aller à la rencontre des producteurs locaux de Haute-Garonne. La plate-forme Olyslow.fr référence les acteurs de l’écotourisme en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

