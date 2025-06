Route d’Occitanie 2025 Nicolas Prodhomme écrit son histoire, douze ans après Voeckler

Les moments forts de l’édition 2025 La première étape a inauguré la course avec un contre-la-montre individuel sur les hauteurs de Saint-Affrique vers Roquefort-sur-Soulzon (10,5 km). Cette nouveauté marquante a immédiatement donné le ton avec Raúl García Pierna (Arkéa-B&B Hotels) qui s’empare du premier maillot orange de leader. La deuxième étape entre Castres et Auch a vu la victoire du Néerlandais Marijn van den Berg (déjà vainqueur sur la Route d’Occitanie en 2023), qui s’est imposé dans un sprint en faux plat montant. Cette journée relativement calme pour le classement général a néanmoins vu l’entrée dans le top 10 de Nicolas Prodhomme après la chute de Lorenzo Germani (Groupama-FDJ). L’étape reine entre Pujaudran et Luz-Ardiden (173,8 km) avec le terrible enchaînement du Col du Tourmalet (17 km à 7,4 %) et de l’ascension finale de Luz-Ardiden (13,3 km à 7,4 %) a bouleversé la hiérarchie. Lâché dans l’ascension du Tourmalet, Raul Garcia Pierna a dû abandonner ses ambitions de classement général. Nicolas Prodhomme s’est imposé en solitaire après avoir rejoint et distancé Davide Piganzoli et Steff Cras, s’adjugeant sa troisième victoire de la saison et prenant la tête du classement général avec plus de 2 minutes d’avance.