Occ’Ygène le salon du tourisme, des randonnées et des loisirs du 1er au 3 mars 2024 au Meett, Parc des expositions de Toulouse. S’évader, randonner, marcher, bivouaquer, s’équiper, déguster, savourer, rouler en van, découvrir les itinéraires d’évasions autour de chez nous (autant que possible) et au delà, voilà ce que nous propose ce salon Occ’Ygène. La destination Occitanie s’affirme comme un condensé d’expériences et de vacances écoresponsables avec la possibilité en quelques kilomètres de randonner dans les Pyrénées, de profiter d’une baignade à la mer, de décompresser à la campagne, de découvrir la nature et d’embrasser la culture. Pour cela, les uns choisirons la voiture, d’autres le train et le vélo ou la marche, quand d’autres céderont facilement à la tendance van life avec ses nouvelles déclinaisons. C’est pour toutes ces raisons que les uns et les autres vont se retrouver au salon Occ’Ygène du 1er au 3 mars 2024.

Comme dans tous les salons les professionnels viennent à la rencontre du grand public pour présenter leurs produits, leurs offres, leurs activités et à Occ’Ygène leur destination. Et forcément la destination phare reste l’Occitanie avec la présence des 13 départements. Depuis la crise sanitaire, le tourisme de proximité s’ancre dans les habitudes, soit par conviction écologique, soit pour des raisons économiques. Finalement peu importe tant qu’à l’arrivée l’impact climatique des activités, des vacances et des loisirs n’explose pas. Au salon Occ’Ygène d’autres viennent également présenter leurs destinations plus lointaines. Les Pyrénées Haut-Garonnaises ne seront pas en reste avec le renouveau de la vallée de Luchon, la programmation culture variée prévue à Saint-Béat-Lez, Les chemins de la Liberté à Marignac et bien sûr les randonnées natures autour de Melles.

Bien préparer ses escapades avec Occ’Ygène

Bien préparer ses escapades c’est évidemment d’abord choisir sa destination, programmer ses activités, bien se restaurer sur place et bien sûr se loger. Autant de possibilités que viendront présenter les différents acteurs du secteur. Et puis en fonction de la destination, et des activités, il faut bien souvent bien s’équiper. Aussi des enseignes de qualité viendront présenter leurs produits. On pourra ainsi retrouver Chullanka, Au vieux campeur, et bien sûr Cimalp.

S’Occ’Ygéner et se régaler

Que serait des vacances, proches ou lointaines, sans le plaisir de découvrir la gastronomie, la joie de partager des repas ou par les évasions extrêmes l’alimentation de l’effort. Alors au salon Occ’Ygène on passe aussi à table pour se régaler. Pendant les trois jours du salon entre les expositions, les animations, les ateliers et les conférences, il ne faudra pas manquer une occasion de participer au Show cooking, de déguster sur les stands gastronomique, de s’attabler autour des food trucks ou de s’installer au milieu de la place gourmande avec ses chefs.

La tendance Van

Ils seront très certainement les vedettes du salon Occ’Ygène : les vans. La tendance Van life s’impose fortement dans le marché du tourisme. Les vans tout aménagés, les fourgons que l’on s’aménage, les tentes de toit pour bivouaquer n’importe où, la van life symbolisent les vacances sans contrainte. Trois enseignes majeures du secteur viendront immanquablement vous séduire pour aménager votre van, combi ou fourgon. Une occasion unique de croiser à la fois Van mania, Equipage camper & Equipage Camper Van.

Alors du 1er au 3 mars prochain, votre destination tourisme, randonnée et loisir sera le Meett, parc des expositions de Toulouse pour un grand bol d’Occ’Ygène : SALON OCC’YGÈNE

