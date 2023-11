(Last Updated On: 11 novembre 2023)

La BERARDE de Cimalp exorte la chaussure de montagne avec une référence évidente à ce hameau de l’Isère. La Bérarde c’est un haut-lieu de la randonnée, de l’alpinisme et de l’escalade à 1727 mètres d’altitude. Aux portes du parc national des Ecrins, il mène à cinq refuges de montagne : Châtelleret, Promontoire, Carrelet, Temple-Écrins, et de la Pilatte. A nos pieds la BERARDE de Cimalp nous mène sur les chemins de montagne les plus escarpés sur sorties longues. Tige haute, membrane imperméable, taillant étroit, Vibram Curcuma, … la BERARDE coche toutes les caractérisées d’une chaussure de montagne exigeante pour des parcours en montagne tout aussi exigeants. Et à moins de 200€, difficile de trouver une paire de chaussures de montagne aussi complète que celle de la marque drômoise.

La BERARDE de Cimalp exorte la chaussure de montagne

De prime abord, la chaussure de montagne BERARDE on aime son style avec son empeigne en cuir nubuck et nylon gage d’une meilleure résistance et durabilité. Quand on enfile ses chaussures de montagne, La BERARDE de Cimalp, la première sensation c’est la sécurité. Avec la tige haute, la cheville est bien maintenue sans être serrée. Le pied est bien calé dans un chaussant très confortable. Et quand on repose le pied, on ressent tout de suite, l’accroche de la semelle Vibram Curcuma. Un sentiment, mais surtout une sensation que l’on retrouve ensuite en marchant. Et c’est bien l’essentiel surtout quand le chemin à emprunter sur rochers réserve quelques surprises par temps humide. Une humidité que l’on n’a pas peur d’affronter avec la membrane imperméable (mais respirante) donnée à 10 000 Schmerbers. A la pratique le talon de cette chaussure est particulièrement stable. Il permet une approche précise des terrains les plus difficiles.

A côté des X-Trek de Cimalp, la BERARDE est parfaitement complémentaire. L’une est facile à porter et polyvalente, l’autre plus exigeante mais tout tellement sécurisante.

La chaussure dans nos villages de montagne

La BERARDE de Cimalp est clairement taillée pour la pratique des activités en montagne sur des sorties longues et sur terrain technique. Mais dans nos vies à la montagne, on l’aime au quotidien. Quand on vit dans un village de montagne l’expression « bon pied, bon oeil » prend tout son sens. C’est toute la journée que l’on a besoin d’être bien chaussée pour marcher, déambuler et se déplacer dans le confort et la sécurité. Dans nos villages de montagne, la vie réserve quotidiennement des surprises, comme aller récupérer des ânes fugueurs, déplacer quelques bûches de bois, cueillir des châtaignes, et tout simplement marcher avec son chien. Des moments où l’on n’a pas le temps de réfléchir pour savoir quelles chaussures pour quoi faire. Avec la BERARDE de Cimalp on est paré (et chaussé) en toute circonstances.

Pour les adaptes des longues sorties en montagne, ou par les habitants des villages de montage, la BERARDE de Cimalp est juste indispensable pour elle comme lui.

La BERARDE au rayon femme c’est par ICI, et pour les hommes c’est par LÀ !

