A Marignac les chemins de la liberté labellisés Tourisme et Handicap grâce à l’engagement fort de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises dans un devoir mémoire pour tous. Le parcours mémoriel des Chemins de la Liberté à Marignac devient le premier sentier pédestre de Haute-Garonne à être labellisé « Tourisme & Handicap ». Mieux encore il est également le premier site d’Occitanie a être labellisé pour les quatre types de handicap : auditif, mental, moteur et visuel. Le parcours pédestre des Chemins de la Liberté à Marignac est un hommage aux hommes et aux femmes qui, pendant la Seconde guerre mondiale, au péril de leur vie, ont tenté de traverser la chaîne pyrénéenne pour échapper à la barbarie nazie. Avec la labellisation Tourisme et Handicap, les Chemins de la liberté constituent un parcours de mémoire réellement accessible à tous.

Les Chemins de La Liberté pour ne pas oublier

Sur une boucle de 4km, Les Chemins de la Liberté à Marignac suivent les traces d’un groupe de résistants qui, une nuit d’octobre 1943, guidés par des passeurs, ont entrepris de gagner l’Espagne par Bausen par le col de Burat.

Les Chemins de la Liberté nous emmènent sur les chemins empruntés à travers les cols Pyrénéens par les résistants, les passeurs, les contrebandiers et même les Républicains espagnols pendant la guerre civile. Comme entre Melles et Canejan, ces sentiers transfontaliers permettent à des milliers de personnes de fuir le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale. Sur ces chemins s’organisent également la résistance avec les bases arrières espagnoles. Aussi sur le parcours (4km) des Chemins de la Liberté, douze panneaux 12 panneaux explicatifs content le long périple d’une nuit du 25 octobre 1943. Cette nuit là, Paul Mifsud et seize autres personnes s’évadent de France pour rejoindre les Forces françaises libres en Afrique du Nord en passant par le Val d’Aran. En plein hiver, en pleine nuit, le froid est glacial, la neige tombe massivement. Le lendemain, les compagnons d’échappées franchissent le Pic du Burat (2155m) et redescendent vers Les en Espagne. Depuis 2022, cette histoire est retracé par un parcours pédagogique inauguré à Marignac au pied des Pyrénées Haut-Garonnaises. Ce projet mémoriel porté par la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises a mobilisé de nombreux partenaires : l’Etat, l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, la Région Occitanie, le département de la Haute-Garonne et l’Association des Chemins de la Liberté. A Marignac Les Chemins de la Liberté labellisés Tourisme et Handicap « En rendant ce parcours praticable et intelligible pour tous, la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises transmet à chacun les valeurs républicaines de ceux qui ont défendu le territoire national et ses idéaux.« . Avec ces mots que la CCPHG résume sa volonté de perpétuer la mémoire de ces résistants en la rendant accessible à tous : Tracé praticable à pied, en fauteuil roulant ou en voiture : 1,8 km de long dont 1,2 km de route goudronnée et 600 m de piste carrossable.

Audiodescription grâce à des QR code positionnés sur chacun des 12 panneaux pédagogiques

Aménagements spécifiques : stationnement réservé, assis-debout tous les 50m, toilettes adaptées…

Support pédagogique : bande dessinée en « Facile à lire et à comprendre » (FALC). Cette bande dessinéepermet également aux enfants de 6 ans de connaitre l’histoire de ce sentier dans un langage « non violent ».

Services adaptés : l’association Adapt’Evasion accompagne les personnes à mobilité réduite à la demandegrâce à un fauteuil hippocampe. Contact : 06 85 77 60 59 Plus d’infos sur : Les Chemins de la Liberté à Marignac Crédit photo Lucie Ponsard

