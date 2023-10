(Last Updated On: 18 octobre 2023)

Le conteur des cimes et sa cordée enchantent l’automne à Marignac. Un dimanche après-midi à Marignac, température douce, quelques nuages dans le ciel, les couleurs d’automne, une vingtaine de promeneurs, et quatre conteurs, s’émerveillent pour une escapade d’automne magique autour de contes des Pyrénées et d’ailleurs. Ce dimanche à Marignac les conditions étaient idéales pour la balade, la rêverie, la flânerie, l’imaginaire et la découverte. A l’initiative de la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises, ces 13, 14 et 15 octobre, pas moins de 14 escapades d’automne emmènent des promeneurs aux quatre coins du territoire pour des activités thématiques. Un véritable festival de balades et de randonnées thématiques. A Marignac petits et grands avaient rendez-vous pour une balade « Si Marignac m’était conté » avec le désormais célèbre Conteur des Cimes et sa cordée.

Si Marignac m’était conté

Derrière le titre mystérieux de cette balade à Marignac se cachait une balade contée autour de quelques sites natures et remarquables du petit village. Depuis la salle des fêtes au coeur du village, des petits sentiers emmènent les promeneurs vers la ronde forestière du Burlat, la chapelle Saint-Roch, le quartier Saint-Martin, le hêtre remarquable et bien évidemment au pied de la célèbre tour dominant la vallée.

Et ce dimanche 15 octobre, ces petits sentiers prenaient une toute autre destination pour la vingtaine de participants emmenés par Jean-Marc Biolley (le conteur des cimes) et sa cordée (Elise, Candy et Nicolas). Savez-vous comment les rouges-gorges obtinrent ce magnifique poitrail ? Connaissez-vous la collectionneuse de sourires (pas les sourires sans vie des influenceuses) ? Comment le roitelet est devenu le roi des oiseaux ? Où tout simplement comme Emilien savez-vous après quoi vous courrez dans la vie ?

Où est passée ma chenille ? La vanité des hommes ? Ayeto el cap de la montagno Qui est le roi des oiseaux ? Escapades à Marignac Des sourires pour la vie

Autant de contes extraordinairement inspirants, vivants et parfois piquants sur la cruauté de notre société. Et bien sûr toujours les anecdotes et légendes truculentes et savamment distillées par Jean-Marc Biolley aux détours de la balade. Tous savent maintenant en passant par Marignac, en levant les yeux vers la tour, comment le pépé de Jean-Marc apostrophait toute la vallée de son cri « Ayeto el cap de la montagno« .

Gageons que cette balade automnale douce et envoutante inspirera durablement ses participants.

Conter n’est pas compter

3 belles journées d’automne, 14 balades et randonnées, des cerfs qui brament, des contes, de la botanique, du vélo, de l’histoire, de la survie, et beaucoup d’envie pour organiser et faire vivre ses escapades. En face des participants férus d’histoire, amateurs de botanique, aventuriers d’un jour, rêveurs d’automne, mais malheureusement trop peu nombreux. Conter n’est pas compter, on peut vivre sans compter, mais beaucoup comptez sur plus de participants. Alors on se retrouve, sans compter, l’année prochaine beaucoup, beaucoup nombreux pour écouter, pédaler, découvrir, survivre et conter aux Escapades d’automne 2024 ! On compte sur vous pour conter ces escapades d’automne autour de vous. Et surtout n’oubliez pas « Ayeto el cap de la montagno ».

