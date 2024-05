(Last Updated On: )

Festival Ballad’Moi ! du 13 au 17 août 2024 dans la vallée de la Garonne avec la troupe des conteurs de Graines de baladins autour du Conteur des cîmes, Jean-Marc Biolley. Un festival de randonnées contées au fil de la Garonne de Lège à Melles en passant par Saint-Béat-Lez et Fos. Des petites histoires des Pyrénées, de la montagne et de l’ours contés par Sophie Barrère, Olivier Salvador, et Jean-Marc Biolley. Des contes mais pas que, car pour ce premier festival du genre, la troupe Graines de baladins sort le grand jeu avec des spectacles sons et lumières et des sites remarquables comme le théâtre du marbre de Saint-Béat-Lez. Le programme complet du Festival Ballad’Moi du 13 au 17 août 2024 dans la vallée de la Garonne.

Mardi 13 août 2024 à Lège « Ayeto el cap de la montagno »

Regarde toujours le sommet de la montagne. Les histoires rapportées d’un village et de ses personnes. Le grand-père dit « Pépé » avec ses mythes et ses légendes. Des histoires à veiller debout à l’église de Lège avec le Conteur des cîmes à 21 heures.

Mercredi 14 août 2024 à Fos « Au fil de la Garonne »

Un spectacle caritatif autour de l’auberge de la Gentilhommière à Fos autour de toute la troupe Graine de Baladin (à partir de 21 heures).

Jeudi 15 août 2024 à Saint-Béat-Lez « Ouverture du Festival »

A partir de 14 heures, randonnée contée au départ du moulin des arts de Saint-Béat-Lez (retour vers 17 heures).

A partir de 22 heures, spectacle son et lumière à Saint-Béat Lez depuis la place V. Cazes. Christian Vedeilhe et Valéry Animagic Show vont illuminer le château de Saint-Béat-Lez.

Vendredi 16 août 2024 à Saint-Béat-Lez

Nouvelle étape dans la cité du marbre pour le festival Ballad’Moi !

A partir de 14 heures, et jusqu’à 16 heures environ, randonnée contée depuis le moulin des arts de Saint-Béat-Lez.

A 19 heures, spectacle conté à la halle de Saint-Béat-Lez avant un repas proposé par le comité des fêtes.

Samedi 17 août 2024 à Melles « Randonnée naturaliste »

A 9h30, rendez-vous devant la mairie de Melles pour une randonnée naturaliste avec Olivier Salvador et Jean-Marc Biolley. Entre mythe et légendes l’ours symbole des Pyrénées avec Olivier Salvador et Jean-Marc Biolley. Olivier Salvador, conservateur et technicien des réserves catalanes, spécialiste du loup et de l’ours, apportera une touche plus scientifique aux contes de Jean-Marc Biolley.

12h30 apéritif conté à la mairie de Fos.

Clôture du Festival « D’ici et d’ailleurs » au théâtre de Marbre de Saint-Béat-Lez à 21 heures.

Festival Ballad’Moi ! du 13 au 17 août 2024 dans la vallée de la Garonne.

Informations et réservations au point d’accueil touristique à Saint-Béat-Lez (place V. Vazes).

Par téléphone au 06 51 32 13 41 ou au 05 61 79 03 62 à partir du 6 juillet 2024.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…