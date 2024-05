(Last Updated On: )

Les cinq sens au jardin botanique de Melles « À fleur de montagne » les 1 et 2 juin 2024 dans le cadre des Journées nationales des Rendez-vous aux jardins. Autour du thème 2024 « les 5 sens » l’équipe du jardin botanique de Melles propose un programme varié et créatif. Le samedi un éminent scientifique animera un atelier expérimentation sur la vie trépidante des fourmis. Le dimanche une balade gourmande fera découvrir les plantes comestibles. Mais aussi des ateliers créatifs comme l’impression végétale et l’aquarelle aux jus de légumes. Et comme toujours les stands plantes et conseils botaniques, créations tissu, et jeux découverte du jardin, complèteront l’offre. Enfin dimanche midi le traditionnel Picnic au Botanic sera le moment convivial des deux journées. Le public est attendu nombreux au jardin le samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.

Un jardin se regarde, se contemple pour le plaisir de la vue. Un jardin s’écoute aussi pour mettre l’ouïe en éveil avecles chants des oiseaux, le cri des écureuils, le bruit des feuilles des arbre… Mais un jardin s’hume aussi évidemment avec le parfum des fleurs, des herbes aromatiques, de la terre tout simplement … l’odorat dans tous les sens. Une fois que l’on a vu, entendu et senti le jardin, on veut le toucher. Toucher le tronc des arbres, palper les feuilles et les fleurs des plantes, ramasser des feuilles, … Enfin le goût exalte le jardin avec toutes les saveurs que nous réserve la nature autour des plantes sauvages et domestiques.

Des expériences sensorielles à vivre et à partager au jardin botanique de Melles « À fleur de montagne » ce premier week-end de juin dans les Pyrénées.

