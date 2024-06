(Last Updated On: )

Quel cadeau durable pour la Fête des Pères ? A quelques jours de la Fête des Pères, vous avez peut-être besoin d’idées cadeaux durables pour ce jour si particulier pour votre papa. Dans un contexte marqué pour la nécessité de consommer moins et mieux, faire des cadeaux nécessite de s’interroger sur l’impact climat de celui-ci. Aussi, vous avez peut-être décidé d’opter par exemple pour des accessoires de mode écoresponsables, des vêtements de seconde main ou un bijou écoconçu avec des matières naturelles. Une fois l’intention établie encore faut-il trouver l’idée cadeau qui fera mouche sans tuer la moitié des insectes de la planète avec un de ces cadeaux fabriqués à l’autre bout du monde avec des pétromatériaux. Alors pourquoi pas une montre en bois ou des lunettes en bois pour un cadeau très personnel, durable et écologique ?

Les lunettes en bois le cadeau original et écoresponsable pour la Fête des Pères

Début juin à l’heure de la Fête des Pères le soleil brille déjà généreusement partout en France avec déjà des températures estivales. Alors offrir des lunettes solaires en bois pour célébrer la Fête des Pères est une riche idée. Une idée à la fois aussi originale qu’utile pour se protéger d’un soleil brûlant. Et comme la Fête des Pères 2024 sera écoresponsable, on écarte les lunettes solaires en plastique, pour choisir une paire de lunettes en bois. Les lunettes en bois comme accessoire de mode, sont tout à la fois légères à porter, durables dans le temps, et écologiques dans leur fabrication. Bien sûr il faut bien faire attention à choisir des lunettes en bois dont l’origine contribue à préserver la forêt comme sur My Essentiel. Maintenant pour le style de votre papa préféré, il ne vous reste plus qu’à sélectionner le modèle des montures en bois entre Ryan, Falcon, San Francisco … Outre le style classique, rétro, sport, tendance, l’essence de bois s’adapte parfaitement à la forme des lunettes. En bois de planche de skate, la lunette en bois devient sportive, décontractée et tendance.

En fonction des goûts et des besoins de votre papa, la lunette en bois se porte également tout simplement au quotidien avec des verres correcteurs. D’ailleurs la marque My Essenciel prévoit la commercialisation d’une collection de lunettes en bois pour les les opticiens et les revendeurs.

Enfin les lunettes en bois se déclinent aussi pour les mamans, alors voilà une idée cadeau à se mettre derrière l’oreille pour la Fête des Mères 2025.

La montre en bois le cadeau intemporel et écologique pour la Fête des Pères

Pour la Fête des Pères, la montre reste le cadeau intemporel. Avec un bracelet et un cadran en bois, la montre en bois rajoute cette touche écologique à votre cadeau. Aussi, votre papa sera fier d’arborer cette belle montre à son poignée. Toute en bois, alliée à du cuir ou du métal, la montre bois affirme un caractère engagé à l’heure du réchauffement climatique. Les papas vraiment très engagés pourront opter pour le combo lunettes bois, et montres en bois. Une combinaison toute à la fois chic, originale et militante.

Alors si vous hésitez encore entre la montre bois, ou les lunettes en bois, My Essenciel vous aide à choisir avec une remise de 20% avec le code promo PAPA.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…