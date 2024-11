(Last Updated On: )

25 kilos 3 jours pour vider son sac à Melles entre Luchon et Saint-Bertrand-de-Comminges, le lundi 18 novembre 2024, à 22 heures, sur France 5. Une nouvelle émission inspirante qui met en lumière les enjeux écologiques. Et pour la première soirée de cette nouvelle émission les paysages du Pays Comminges Pyrénées sont à l’honneur. Les comédiens Gil Alma et Benoît Joubert, connus pour leur humour et leur complicité, s’embarquent dans nouvelle aventure. Une nouvelle aventure unique qui les mène en Haute-Garonne pour le second épisode après le pays Cathare. Avec leur sac chargé de 25 kilos de pierres, poids symbolique correspondant à la quantité de CO₂ émise quotidiennement par un Français, ils vont sillonner le territoire pendant trois jours, déterminés à réduire leur charge et à adopter des pratiques écoresponsables. Un itinéraire qui va les conduire dans notre petit village de Melles entre Luchon et Saint-Bertrand-de-Comminges.

Un sac lourd de sens

Gil et Benoît portent un sac de 25 kilos, représentant l’empreinte carbone quotidienne moyenne d’un citoyen français. Leur défi ? Alléger cette charge symbolique en choisissant des moyens de transport écologiques et en faisant des choix qui réduisent leur impact sur le climat. Ainsi, entre le bus, le vélo électrique et la marche, chaque décision qu’ils prennent tout au long de leur voyage les rapproche de leur objectif de sensibilisation aux enjeux climatiques.

25 kilos 3 jours pour vider son sac à Melles

Lors de leur passage par Melles, les deux comédiens rencontrent Alban, le maire du village, qui leur fait découvrir quelques initiatives locales. Malgré un tournage perturbé par la météo, les deux humoristes s’acoquinent avec les chevaux de Merens que l’on retrouve en estive à Aouéran. Dans le village, les poules du poulailler La cabane des crêtes, volent déjà la vedette aux chevaux de Mérens. Il faut dire qu’elles illustrent parfaitement les initiatives locales en faveur de la gestion des déchets. Géré collectivement par les habitants, ce poulailler incarne l’esprit de collaboration et de durabilité au cœur de la commune. Au moins que les deux comparses ne leur préfèrent encore nos Saoumets Capucine, Brioche et Charlot. Cette escapade Melloise offre à Gil et Benoît un aperçu authentique de la vie rurale. Une expérience qui ne pouvait que se terminer autour d’une table à l’auberge du Crabère au coeur du village.

La mise en avant d’un tourisme écoresponsable dans les Pyrénées Haut-Garonnaises

L’émission ne se contente pas de montrer la beauté naturelle des paysages pyrénéens ; elle met en valeur les pratiques écoresponsables et les initiatives locales portées par des habitants engagés. Gil et Benoît montrent, à travers leur périple, qu’il est possible de découvrir cette région exceptionnelle tout en adoptant un mode de vie respectueux de l’environnement. Leurs choix, leurs rencontres et leurs défis offrent aux spectateurs un modèle de tourisme durable, mêlant découverte culturelle et prise de conscience écologique.

Un coup de projecteur sur les Pyrénées Haut-Garonnaises

Ce programme devient une véritable vitrine pour un tourisme durable dans les Pyrénées Haut-Garonnaises. Il met en avant les efforts du Pays Comminges Pyrénées pour offrir une expérience enrichissante et plus responsable. En suivant Gil et Benoît, les spectateurs explorent les paysages, le patrimoine et les initiatives locales.

Le retour du train à Luchon : une avancée vers une mobilité bas carbone

Bien que Gil et Benoît aient opté pour des transports alternatifs, on pourrait imaginer que leur aventure prenne une dimension supplémentaire dès l’été 2025. Car c’est à cette période que le train fera son retour entre Luchon et Montréjeau. Cette réouverture de la ligne ferroviaire représente une avancée significative pour la mobilité bas carbone dans la vallée. Elle permettra de relier durablement Les Pyrénées Haut-Garonnaises aux grandes villes. Aussi, le train contribuera à redessiner les déplacements dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, renforçant les pratiques écoresponsables déjà valorisées par l’émission.

À découvrir sur France 5

« 25 kilos, 3 jours pour vider son sac » est une émission captivante, à la fois divertissante et enrichissante. Elle démontre qu’il est possible de voyager autrement, en harmonie avec la nature. Pour ceux qui souhaitent découvrir le Pays Comminges Pyrénées sous un angle nouveau, l’émission sera disponible en rediffusion sur le site de France 5.

Alors ne manquez pas cette aventure humaine et écologique qui valorise les trésors du Comminges. Mais qui conforte aussi dans la nécessité d’adopter des modes de vie plus responsables et plus sobres.

