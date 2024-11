(Last Updated On: )

REPLAY 25kg 3 jours pour vider son sac en Pays Comminges Pyrénées sur France 5. 25kg, 3 jours vider son sac en Pays Comminges Pyrénées, dans ce programme mêlant écologie et humour, Gil Alma et Benoît Joubert sillonnent les routes de France en partant chargés de 25 kg de cailloux dans leur sac à dos. 25kg c’est l’émission quotidienne de Co2 des Français. Alors à chaque étape, nos deux randonneurs comptent leur impact en émission Co2 et ajuste leur sac à dos. De la viande au menu, leur sac se charge, quelques kilomètres de marche, leur sac se déleste. Après le pays Cathare, Gil et Ben s’aventure en Pays Comminges Pyrénées.

VOIR ET REVOIR 25kg, 3 jours pour vider son sac en Pays Comminges Pyrénées

REPLAY 25kg, 3 jours pour vider son sac en Pays Comminges Pyrénées

A Luchon, c’est Loïc Gojard, Président de Haute-Garonne Tourisme qui accueille les deux humoristes. Alors certes, la gare est encore fermée, mais Loïc Gojard les rassure rapidement avec le retour du train dans la vallée du Luchon pour l’été prochain. En attendant pour retirer quelques kilos de leur sac, les deux comparses, prennent un bus Lio évidemment. Entre marche et bus, c’est 8 kilos de moins dans les sacs.

A la pause déjeuner (à la Chaum’Hier à Chaum), Ben craque pour un burger frites, et bam 7,260 kilos de Co2 à remettre dans le sac. Des kilos vite perdus en marchant rejoindre les bénévoles de l’association Champ d’Actions qui oeuvre à dépolluer la Garonne de ses déchets 380 kilos de déchets collectés en 7 ans). Ensuite c’est en covoiturant avec Florence Ducroquetz que les deux lascars, arrivent à Melles à flanc de montagne dans les Pyrénées.

Des initiatives collectives et écoresponsables à Melles

L’occasion de découvrir avec le maire , Alban Dubois, le poulailler municipal pour « traiter » les déchets organiques du village et la Touselle, monnaie locale. Mais avant de déguster les fromages de chèvre de la Ferme d’Artimédan à l’auberge du Crabère, Benoit doit confesser un bain chaud (500g de Co2) pour se remettre des sentiers en montagne. Mais il n’est au bout de ses peines, avant de grimper jusqu’au col de l’Artigascou à la rencontre de Fabrice, éleveurs de chevaux (Mérens et Castillonais). Pas d’estime pour les humoristes, mais une descente du col de Menté sur des vélos loués dans la station du Mourtis.

Une belle aventure familiale à la ferme de Courneillac

Et pour rejoindre Belbèze-en-Comminges, c’est 11,3kg de Co2 en moins, et surtout dans le sac à dos pour 52 kilomètres de vélo. Là il retrouve Julie éleveuse de chèvres angora (88) et de deux alpagas, dans la ferme de Courneillac. Un grand moment pour Ben qui se lance dans la fabrication d’un tour de cou à l’aide d’un tricotin avec Alianor (fille de Julie et Alianor).

Après une nuit dans la tiny house (100% autonome) en location du couple d’éleveur, les deux aventuriers du Comminges, repartent vers la papeterie artisanale de Chloé à Chein-Dessus (manufacture Papier Desman).

Pour vider leur sac leur en Pays Comminges Pyrénées, les deux lascars se lancent à la recherche d’un mystérieux crocodile à Saint-Bertrand-de-Comminges. C’est là après cette nouvelle étape de vélo, que leur sac se vide enfin presque …

133 mètres pour vider son sac en haut de la cathédrale Sainte-Marie

Florence Ally, guide conférencière dans la cité de Saint-Bertrand-de-Comminges, les mets sur la piste du crocodile dans la cathédrale Sainte-Marie. Mais que fait ce vrai crocodile à Saint-Bertrand-de-Comminges depuis le 17ième siècle ?

Une dernière péripétie pour Ben, et il pourra complètement vider son sac et se délecter de son dernier cailloux … après une petite montée de 133 mètres (tout en haut du clocher de la cathédrale Sainte-Marie).

VOIR ET REVOIR 25kg, 3 jours pour vider son sac en Pays Comminges Pyrénées

Un format original de documentaire pour se familiariser avec la notion d’émission de Co2 si préjudiciable pour le climat et la biodiversité de notre planète.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…