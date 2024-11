(Last Updated On: )

Comment bien choisir ses raquettes à neige ? Les premières chutes de neige blanchissent les sommets. Les stations commencent à annoncer leurs dates d’ouvertures. Alors pour les amateurs de neige nature, la saison peut commencer. La raquette à neige est une activité accessible à tous, permettant de découvrir des paysages enneigés en toute tranquillité. Mais comment bien choisir ses raquettes pour profiter pleinement de cette expérience ?

Des raquettes à neige pour quelle pratique ?

Avant de vous lancer dans l’achat de raquettes, il est essentiel de définir votre pratique :

– Balade en terrain plat : si vous prévoyez des sorties sur des terrains peu accidentés, des modèles simples suffiront.

– Randonnée en moyenne montagne : pour des terrains vallonnés avec quelques pentes, optez pour des raquettes offrant une bonne accroche.

– Randonnée alpine: si vous envisagez des sorties en haute montagne avec des pentes raides, il vous faudra des raquettes techniques avec des crampons performants. Mais là vous avez déjà suffisamment d’expériences pour faire votre choix.

Choisissez la taille adaptée

La taille des raquettes dépend de votre poids (y compris le poids du sac à dos) et du type de neige. Dans un neige poudreuse, une raquette plus large offre une meilleure portance. A l’inverse dans une neige dure ou damée, une raquette plus petite et plus légère sera suffisante.

TSL propose une gamme variée de tailles pour s’adapter à tous les gabarits et types de neige. Leurs modèles sont souvent réglables, offrant une polyvalence appréciable.

Quel système de fixations ?

Le confort et la facilité d’utilisation des fixations sont des éléments clés. Les fixations à sangles son simples et légères, elles sont idéales pour les débutants. Les fixations à coques, plus enveloppantes, offrent un meilleur maintien pour les terrains accidentés. Enfin les fixations à serrage rapide sont très pratiques car elles permettent un chaussage et déchaussage rapides, même avec des gants.

Les raquettes TSL sont réputées pour leurs fixations ergonomiques et intuitives, comme le système de serrage Boa® qui assure un ajustement précis et rapide.

Les crampons et cales de montée

Pour une bonne accroche sur les terrains pentus ou glacés, les crampons sont indispensables. Des crampons avant pour mordre dans la neige lors des ascensions. Des crampons sous la raquette pour une adhérence sur toute la longueur.

Les cales de montée soulagent le mollet lors des ascensions en réduisant l’inclinaison du pied. Elles sont particulièrement utiles en montagne.

Quels matériaux et pour quelle durabilité ?

La qualité des matériaux influence le poids, la solidité et la longévité des raquettes. Le plastique haute densité, léger et résistant, est idéal pour une utilisation régulière. L’aluminium, très robuste, convient pour les terrains difficiles. Tandis que le composite allie légèreté et résistance, adapté à toutes les pratiques.

Achetez écoresponsable

Dans une démarche écoresponsable, l’achat de raquettes d’occasion est une excellente option. En prolongeant la durée de vie des équipements, vous contribuez à la réduction des déchets. Les modèles d’occasion sont souvent vendus à des prix attractifs. Et souvent de nombreuses raquettes d’occasion sont en excellent état, surtout si elles ont été peu utilisées.

Pourquoi choisir la marque TSL ?

TSL est une marque française, leader mondial dans la fabrication de raquettes à neige depuis plus de 30 ans. TSL est à l’origine de nombreuses innovations, comme la raquette à cadre composite ou les fixations à serrage Boa. Les produits sont conçus pour durer, avec une attention particulière portée aux matériaux et à la fabrication. Le confort d’utilisation est au cœur des préoccupations de TSL, avec des raquettes adaptées à la morphologie et à la pratique de chacun. Enfin la marque s’engage dans une démarche responsable, avec une production locale en France et des matériaux recyclables. De plus de nombreux modèles de raquettes à neige TSL sont 100% réparables.

Parmi les modèles phares de TSL, on retrouve :

– La TSL 226 Rando : idéale pour les randonnées en terrain varié, avec une excellente accroche.

– Le modèle TSL Symbioz Hyperflex : une raquette flexible qui s’adapte au terrain pour un confort optimal.

– Et la TSL Highlander Adjust : conçue pour les terrains alpins, offrant une adhérence maximale et des fixations précises.

Bien s’équiper autour des raquettes à neige

Outre les raquettes, pensez à vous équiper correctement pour profiter pleinement de vos balades. Il vous faudra sûrement des bâtons car ils apportent équilibre et propulsion, surtout en montée et en descente. Des chaussures adaptées, imperméables et montantes pour protéger vos chevilles comme la Cimalp Berarde. Des vêtements chauds et surtout bien respirants. Car on transpire vite en raquettes à neige.

Alors c’est le moment de s’équiper pour profiter des premières neiges sur les sommets de Luchon ou de Melles bien sûr.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…