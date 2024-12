(Last Updated On: )

Bourg d’Oueil ouverture des pistes le 26 décembre 2024 pour la plus petite des stations des Pyrénées Haut-Garonnaises. Petite par la taille de son domaine, petite par le dimensionnement des équipements, mais grande pour son cadre préservé. La station de Bourg d’Oueil détonne par son positionnement intimiste face à la surenchère des grandes stations. Face à l’effondrement climatique, loin de renoncer, les grandes stations surenchérissent sur la technologie pour produire de la neige, et développer des activités plus ou moins exotiques pour attirer des clients. La course au gigantisme, et à la déraison face aux enjeux climatiques, pousse même des stations alpines à transporter par camion de la neige pour assurer une étape de coupe du monde de biathlon. Décidément, même désormais très bien informé, en plein déni, l’homme pense toujours pouvoir dompter la nature pour assouvir ses activités futiles.

Bourg d’Oueil ouverture des pistes le 26 décembre 2024

La station de Bourg d’Oueil est un véritable havre de paix pour les amateurs de nature et de sports d’hiver en quête d’authenticité. Avec son domaine skiable modeste mais charmant, elle propose quelques pistes adaptées aux débutants et aux familles. Ses remontées mécaniques, bien que limitées en nombre, offrent un accès rapide aux sommets environnants, dévoilant des panoramas magnifiques sur les montagnes pyrénéennes. Loin des grandes stations surpeuplées, Bourg d’Oueil séduit par son ambiance chaleureuse et conviviale, idéale pour se ressourcer tout en profitant des plaisirs de la glisse en toute simplicité. Une façon de profiter du temps lent.

Et pour prendre encore plus le temps, chaussez vos raquettes au départ de Bourg d’Oueil pour de belles balades nature.

A contre courant de toutes les stations, Bourg d’Oueil ne dispose pas non plus de webcam. C’est finalement assez magique d’accepter les choses telles quelles sont.

Crédit photo Haute-Garonne Montagne

