38% des Français envisageraient de vivre en montagne. Un vent de renouveau souffle sur les sommets de nos montagnes. Selon une étude récente réalisée par l’Ifop pour l’Association Nationale des Élus de Montagne (ANEM) et la Banque des Territoires, 38% des Français envisageraient de s’installer en montagne. Ce chiffre significatif révèle un intérêt croissant pour la vie en altitude, loin des tumultes urbains. Mais un résultat à prendre avec beaucoup de précautions, car en plein pandémie, une majorité de français voulaient aussi vivre dans le monde d’après. À lire les dernières tendances, le monde d’après est déjà bien loin d’arrière nous. Toujours plus de passagers dans les avions, crise du marché de la bio, retour massif dans les supermarchés, affluence dans les magasins de l’hyperconsommation comme Action, Centrakor, … et sans c’est parler des sites de fast-fashion.

La montagne comme refuge naturel

La montagne est perçue par une majorité de Français comme un espace naturel privilégié. En effet, 87% des personnes interrogées associent la montagne à un environnement naturel avant tout. Cet attrait s’explique par la quête d’un mode de vie plus sain, proche de la nature, offrant un cadre paisible et ressourçant.

Les vastes étendues, l’air pur, les paysages à couper le souffle et la richesse de la biodiversité sont autant de facteurs qui séduisent. Les montagnes deviennent ainsi un refuge face au stress et à la pollution des grandes villes.

Une envie de qualité de vie et de loisirs en plein air

La montagne n’est pas seulement un havre de paix, elle est aussi synonyme d’activités de plein air. Les loisirs tels que le ski, la randonnée, le VTT ou l’escalade attirent de nombreux passionnés. L’étude montre que les Français apprécient ces possibilités, même si la pratique reste occasionnelle pour beaucoup.

Cette aspiration à une vie active et saine, combinée à un environnement naturel exceptionnel, motive une partie de la population à envisager une installation durable en montagne.

Des défis sous-estimés et un potentiel à valoriser

Malgré cet engouement, 75% des Français estiment que les défis auxquels font face les habitants de la montagne sont sous-estimés. Les conditions climatiques rigoureuses, l’éloignement des centres urbains, l’accès aux services publics et aux infrastructures sont autant de contraintes à considérer.

Par ailleurs, 73% des sondés pensent que le potentiel de la montagne est insuffisamment valorisé. Les opportunités économiques, touristiques et culturelles offertes par ces territoires sont encore méconnues ou mal exploitées. Il existe un besoin réel de développer et de promouvoir les atouts de la montagne pour encourager l’installation de nouvelles populations.

Les opportunités économiques et le développement durable

La montagne possède un potentiel économique indéniable. Le tourisme, notamment, représente une source de revenus majeure. L’écotourisme et les activités respectueuses de l’environnement gagnent en popularité, répondant à une demande croissante pour des expériences authentiques et durables.

De plus, les montagnes sont propices au développement des énergies renouvelables, comme l’hydroélectricité et l’éolien. L’agriculture de montagne, avec ses produits locaux et ses savoir-faire traditionnels, contribue également à la richesse économique et culturelle de ces régions.

Les conditions pour une installation réussie

Pour que le souhait de ces 38% de Français devienne réalité, plusieurs conditions doivent être réunies comme :

– l’amélioration des infrastructures: développer les réseaux de transport et de communication est essentiel pour désenclaver les zones montagneuses et faciliter l’accès aux services. N’est-ce pas pourtant le charme de nos villages que de pas être accessible via des grandes lignes droites ?

– accès aux services publics : garantir une offre suffisante en matière de santé, d’éducation et de services administratifs est primordial pour attirer de nouveaux habitants.

– développement économique : encourager les initiatives locales, soutenir les entrepreneurs et diversifier les activités économiques permettent de créer des emplois et de dynamiser le tissu local.

– préservation de l’environnement : mettre en place des politiques de développement durable assure la protection des écosystèmes fragiles et maintient l’attrait naturel de la montagne.

Mais finalement est-ce à la vie à la montagne de s’adapter ou aux nouveau arrivants ?

Le rôle des acteurs locaux et nationaux

Les élus locaux, les associations et les acteurs économiques ont un rôle clé à jouer dans la valorisation de la montagne. En travaillant de concert avec les pouvoirs publics, ils peuvent élaborer des stratégies pour renforcer l’attractivité de ces territoires.

Des programmes d’investissement, des campagnes de promotion et des initiatives en faveur du développement durable sont autant de leviers pour encourager l’installation de nouvelles populations. Ainsi dans Les Pyrénées Haut-Garonnaises, l’association Job en Comminges accompagne les nouveaux arrivants dans leur recherche d’emploi et dans leur installation en général.

L’intérêt croissant des Français pour la montagne est une opportunité à saisir. En répondant aux attentes des potentiels nouveaux habitants et en surmontant les défis existants, la montagne peut redevenir un lieu de vie dynamique et attractif.

La prise de conscience collective quant aux richesses et aux spécificités de ces territoires est le premier pas vers leur revitalisation. Avec une stratégie concertée et des actions ciblées, la montagne française peut offrir une alternative viable et séduisante à la vie urbaine.

Alors qui sautera réellement le pas du monde d’après à la montagne ? Qui renoncera à l’hyperconsommation pour se contenter de l’essentiel ? Qui abandonnera les produits de l’agrochimiealimentaire pour des produits locaux et bio ? Changer de mode de vie et de consommation va certainement de pair avec la vie à la montagne.

Mais qui c’est peut-être que l’émission de demain sur le Comminges et Les Pyrénées Haut-Garonnaises, 25kg 3 jours pour vider son sac, fera basculer certaines et certains ?

