Job en Comminges en Pyrénées Haut-Garonnaises c’est le concept du rapprochement de l’association Job en Comminges et de la CCPHG. Job en Comminges propose désormais des rendez-vous au plus proche de chez vous en assurant des permanences régulières dans les communes de Moustajon et Marignac. L’association et plateforme dédiée aux candidats et aux recruteurs de notre territoire continu d’étendre ses services et territoires d’intervention pour rapprocher les demandeurs d’emploi des recruteurs, et inversement. Ces permanences s’adressent aux nouveaux arrivants. Elles concernent aussi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi. L’objectif est faciliter leur mise en relation avec les recruteurs adhérents de Job en Comminges. Les entrepreneurs sont également invitées à solliciter ses services pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans leurs démarches de recrutement.

Job en Comminges en Pyrénées Haut-Garonnaises

Les prochains rendez-vous Job en Comminges dans les Pyrénées Haut-Garonnaises auront lieu aux dates suivantes :

Les mercredis 23 octobre, 20 novembre, 18 décembre 2024

De 9h à 12h à la CCPHG, sur le site de Moustajon : 7, chemin des Trètes 31110 Moustajon

De 13h à 16h à la CCPHG, sur le site de de Marignac : 2, rue des usines 31440 Marignac

Les candidats ou les recruteurs, prenez rendez-vous sur contact@jobencomminges.fr et consultez dès maintenant les opportunités sur : www.jobencomminges.fr

