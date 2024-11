(Last Updated On: )

Forum « Les Pistes de l’Emploi » ce jeudi 28 novembre 2024 à Luchon pour saisir des opportunités pour booster votre carrière dans les Pyrénées Haut-Garonnaises. Vous êtes à la recherche d’un emploi ou envisagez de nouvelles opportunités professionnelles dans les Pyrénées Haut Garonnaises ? Ne manquez pas le Forum « Les Pistes de l’Emploi », un événement incontournable qui réunit les entreprises locales en quête de nouveaux talents. Organisé par France Travail et ses partenaires, avec le soutien de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises (CCPHG) et de la mairie de Luchon, ce forum est l’occasion idéale pour dynamiser votre recherche d’emploi et élargir votre réseau professionnel.

Un rendez-vous clé pour votre avenir professionnel

Date : Jeudi 28 novembre 2024

Heure : De 9h à 12h

Lieu : Salle Henri PAC – Luchon

Cet événement s’inscrit comme une plateforme d’échange privilégiée entre les candidats et les employeurs du territoire. Que vous soyez en reconversion professionnelle, jeune diplômé ou simplement à la recherche de nouvelles perspectives, le forum vous offre la possibilité de rencontrer directement les recruteurs et de découvrir les postes à pourvoir dans divers secteurs d’activité.

Préparez-vous pour maximiser vos chances

Afin de tirer le meilleur parti de ce forum, il est conseillé de vous préparer en amont :

Apportez plusieurs copies de votre CV : un CV bien présenté et à jour est votre meilleur atout pour faire bonne impression. N’hésitez pas à en imprimer plusieurs exemplaires pour les distribuer aux recruteurs qui vous intéressent.

: un CV bien présenté et à jour est votre meilleur atout pour faire bonne impression. N’hésitez pas à en imprimer plusieurs exemplaires pour les distribuer aux recruteurs qui vous intéressent. Soignez votre présentation : une tenue professionnelle et une attitude positive peuvent faire la différence. Préparez une brève présentation de votre parcours et de vos objectifs pour être prêt à échanger avec les employeurs.

: une tenue professionnelle et une attitude positive peuvent faire la différence. Préparez une brève présentation de votre parcours et de vos objectifs pour être prêt à échanger avec les employeurs. Informez-vous sur les entreprises présentes : si possible, renseignez-vous sur les sociétés participantes afin de cibler celles qui correspondent le mieux à vos compétences et aspirations.

Des opportunités d’emploi variées à saisir

Le forum rassemble de nombreuses entreprises locales qui recrutent dans des domaines variés tels que le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le commerce, les services à la personne, et bien d’autres. C’est également l’occasion de découvrir les offres d’emploi proposées par la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises. Vous pouvez dès maintenant consulter ces offres en ligne à l’adresse suivante : Offres d’emploi CCPHG.

Un événement soutenu par des acteurs majeurs de l’emploi

Le Forum « Les Pistes de l’Emploi » est organisé en collaboration avec plusieurs partenaires engagés dans le développement économique et l’emploi sur notre territoire :

France Travail

UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie)

Cap Emploi Haute-Garonne

Mission Locale Haute-Garonne

Luchon Passion

Mairie de Luchon

Haute-Garonne Montagne

Job en Comminges

Le soutien de ces acteurs garantit la qualité et la diversité des opportunités proposées lors de ce forum.

Pourquoi participer au Forum « Les Pistes de l’Emploi » ?

Rencontrer directement les recruteurs : établissez un contact humain, posez vos questions et démontrez votre motivation en face-à-face.

: établissez un contact humain, posez vos questions et démontrez votre motivation en face-à-face. Gagner du temps dans votre recherche d’emploi : en une matinée, vous pouvez rencontrer plusieurs employeurs potentiels et multiplier vos chances de décrocher un poste.

: en une matinée, vous pouvez rencontrer plusieurs employeurs potentiels et multiplier vos chances de décrocher un poste. Élargir votre réseau professionnel : profitez de cet événement pour échanger avec d’autres candidats et professionnels du secteur.

: profitez de cet événement pour échanger avec d’autres candidats et professionnels du secteur. Obtenir des conseils personnalisés : les partenaires présents pourront vous orienter et vous conseiller sur votre parcours professionnel.

Informations pratiques

Accès : la Salle Henri PAC est située au cœur de Luchon, facilement accessible en transports en commun ou en voiture. Des parkings sont disponibles à proximité.

: la Salle Henri PAC est située au cœur de Luchon, facilement accessible en transports en commun ou en voiture. Des parkings sont disponibles à proximité. Entrée libre et gratuite : l’événement est ouvert à tous sans inscription préalable.

Dynamisez votre carrière !

« Les Pistes de l’Emploi » c’est une opportunité unique de donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle. Participez au Forum « Les Pistes de l’Emploi » et découvrez les nombreuses offres qui vous attendent dans les Pyrénées Haut Garonnaises

