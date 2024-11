(Last Updated On: )

Bon plant bio pour l’école avec les Jardins du Comminges : une initiative solidaire et écologique à soutenir. Comme l’année dernière, les Jardins du Comminges proposent aux parents d’élèves des écoles maternelles, élémentaires et des crèches de participer à l’opération « Bon plant bio pour l’école« . Cette action vise à promouvoir l’agriculture biologique tout en soutenant les coopératives scolaires du territoire. Une belle initiative qui comblera vos enfants, leur école et votre jardin. Cultivons l’avenir (bio) de nos enfants !

Les Jardins du Comminges cultivent des plants de légumes biologiques prêts à planter pour la fin avril, correspondant au retour des vacances de printemps. On parle là de plants bio pour récolter de beaux et bons légumes bio dans votre jardin potager (à condition bien sûr de ne pas les traiter chimiquement après). Prévoyez un peu large dans votre commande, car forcément quelques plants viendront nourrir les petits animaux de votre jardin.

Les parents délégués distribuent le bon de commande dans les cahiers des enfants, récupèrent les commandes et les règlements, puis passent une commande groupée aux Jardins avant le 31 janvier.

Les Jardins livrent ensuite la commande groupée. Les parents préparent les commandes individuelles et les distribuent aux familles.

Pour chaque plant vendu, la coopérative scolaire ajoute une petite commission qui alimente sa caisse. Par exemple, l’année dernière, dans une école de 60 enfants à Montauban de Luchon, la coopérative a réalisé un bénéfice d’environ 240 € avec une quinzaine de commandes.

Comment participer à l’opération ?

Tout simplement en transférant ou en soumettant cette proposition aux parents délégués de votre école. Votre implication est essentielle pour le succès de cette initiative.

Ou en contactant directement les Jardins du Comminges pour les connecter avec une école intéressée.

La date limite pour passer la commande groupée aux Jardins du Comminges est au 31 janvier 2025, pour que la semaine du 28 avril les Jardins du Comminges livrent les plants commandés par l’école.

En participant à cette opération, vous contribuez à financer les projets de la coopérative scolaire. Mais vous encouragez surtout les enfants à s’intéresser au jardinage et à l’agriculture biologique. C’est une excellente occasion de partager des moments en famille tout en faisant un geste pour l’environnement.

