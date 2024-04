(Last Updated On: )

Ça pousse en Comminges le samedi 27 avril aux Jardins du Comminges, dans le cadre de l’opération de ferme en ferme en Haute-Garonne. Une journée festive pour les jardiniers avec notamment la vente de plants pour le potager, de légumes, de produits bio et locaux. De 10 heures à 18 heures, le programme est dense aux Jardins du Comminges à Huos avec de nombreux exposants, des animations, des concerts et de quoi se régaler sur place avec des foods trucks. L’Oasis Gourmand (tiers-lieu nourricier), la livraison de paniers de fruits et légumes, le marché le mardi de 16h à 19h, les initiatives foisonnent aux Jardins du Comminges à Huos.

De ferme en ferme en Haute-Garonne

Depuis 30 ans déjà, l’évènement De ferme en ferme se déroule chaque année le dernier week-end d’avril pour aller à la rencontre de l’Agriculture Durable.

Plus de 500 fermes engagées en agriculture durable ouvrent leurs portes au grand public dans toute la France le dernier week-end d’avril pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités. Visites pédagogiques, animations et dégustations gratuites…

En Haute-Garonne, 39 fermes participent et ouvrent leurs portes le week-end du 27 et 28 avril 2024. Une occasion unique de découvrir des élevages de brebis laitières, des forêts jardins, des vignes ou même de la production de spiruline. La manifestation s’organise autour de 6 circuits dans tous le département. Au nord du département, Ô Nord de Toulouse, Ô Tolosans, à l’est Ô Lauragais, au sud Garonne-Arize-lèze. Entre Pyrénées Haut-Garonnaises et Comminges, le circuit Comminges-Pyrénées, vous emmène sur neufs exploitations.

De ferme en ferme Comminges-Pyrénées

Neufs fermes ouvrent leurs portes en Comminges Pyrénées. La ferme de Borde Basse du Lycée Agricole de Saint-Gaudens pour découvrir l’élevage agroécologique bovins et la transformation laitière. La ferme de Courneillac avec des chèvres angora et le travail du mohair avec Samuel, éleveur de chèvres angora. Les Jardins de Paguère et sa maraichère bio, Jessica. Pommes (et jus) et légumes bio à Terra Alter Native (ex Ferme Saint Just). Le Jardin de Baya avec Aude Bellahsene et Jimmy Farjots. Les Abeilles du moulin et le miel bio de Norbert Moulin. L’Asinerie Marquise & Co pour découvrir et redécouvrir nos amis les ânes. LesJardins de Moundo – La Glissade un tiers-lieu agricole. Et bien sûr les Jardins du Comminges à Huos.

Ça pousse en Comminges le samedi 27 avril aux Jardins du Comminges

Ils régalent le Comminges et les Pyrénées avec leurs paniers de fruits et légumes bio livrés. De Saint-Martory à Lannemezan, et jusqu’à Luchon en passant par Cierp-Gaud, Les jardins du Comminges se démènent pour distribuer leur récolte. Désormais, chaque mardi de 16h à 19h, on peut aussi se ravitailler au marché des Jardins du Comminges à Huos.

En attendant les Saints de glace pour planter, Ça pousse en Comminges, tombe idéalement pour choisir ses plants.

Renseignements et informations sur cette journée festive aux Jardins du Comminges à Huos le samedi 27 avril. Sur le site internet de Ferme en Ferme. Au téléphone 05 61 89 04 87 et 07 45 07 29 89.

