Faut-il choisir entre les polluants éternels PFAS et l’emploi ? Le député écologiste Nicolas Thierry porte une loi visant à interdir les polluants éternels. Initialement la loi visait l’interdiction de fabriquer, d’importer, d’exporter et de mettre sur le marché des produits contenant des per et polyfluoroalkylés (PFAS). Ces substances ultratoxiques sont désormais connues pour persister « éternellement » dans l’environnement. On les retrouve aussi dans nos organismes, lui aussi dans l’impossibilité de s’en débarrasser. Ces polluants éternels entraînent des perturbations hormonales, des dérèglements du système immunitaire, et évidemment des cancers. Une situation dramatique démontrée et dénoncée par l’activiste Camille Etienne dans le documentaire « Toxic Bodies » réalisé avec Solal Moisan et Guillaume Dubois. Dans le même temps les employés des usines SEB en France, encouragés par leur direction, manifestent pour préserver leurs emplois. L’entreprise SEB fabrique notamment les poêles Tefal dont le célèbre revêtement est produit à partir de polluants éternels.

Une loi visant à interdir les polluants éternels

Cette loi portée par le député écologiste Nicolas Thierry a été débattu et voté par les députés ce jeudi 4 avril 2024. Mais à la sortie de l’hémicycle, sous la pression du gouvernement et des députés macronistes, la loi pour interdir les polluants éternels devient une loi pour restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des des polluants éternels.

Ainsi dès 2026, il sera interdit de fabriquer, d’importer et de vendre des produits cosmétiques, produits de fart (pour les skis) ou produits textile d’habillement contenant des substances per- et polyfluoroalkylées. Jusqu’en 2030 un exception est prévue pour les vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.

Les polluants éternels restent donc autorisés dans les accessoires et ustensiles de cuisine. On continuera donc de voir des publicités pour les poêles Tefal, les appareils à raclette Tefal ou les spatules en Téflon. Les macronistes ont encore choisi entre les intérêts économico-financiers, et l’écologie. Un comble quand on sait que la principale pollution et exposition au PFAS est pour les salariés des entreprises qui les produisent. Alors il est un peu facile pour le patron de SEB d’instrumentaliser les employés pour défendre ses intérêts financiers. Surtout que des alternatives existaient et existent toujours. Il faut juste accepter, comme dans bien d’autres domaines, de renoncer à certains petits conforts comme une poêle qui accrocherait un peu.

Comment remplacer ses poêles en Teflon ?

Dans son documentaire « Toxic Bodies » Camille Etienne relativise sur l’impact direct de l’utilisation d’une poêle Tefal et la présence de PFAS dans nos organismes. Car la pollution massive aux polluants éternels vient plus amont de la production de ces produits ultratoxiques. L’oeuf de la poule peut se retrouver plus néfaste par la présence de PFAS dans l’eau et l’alimentation, que par l’utilisation de la poêle Tefal. Néanmoins, en sachant, il parait inconcevable de continuer à utiliser ou acheter des poêles Tefal. Pour les remplacer il faut se tourner vers des matières inertes, mais plus chères comme l’acier, la fonte, l’inox ou la céramique. Même si pour cette dernière, on peut aussi avoir des réserves.

Faut-il choisir entre les polluants éternels PFAS et l’emploi ?

Entre la santé de quelques 3000 employés, de millions de consommateurs et l’impact financier, les députés macronistes choisissent toujours avec cynisme. L’Europe doit également s’emparer du sujet, mais dans une enceinte encore plus soumise aux lobbyistes.

