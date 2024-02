(Last Updated On: 4 février 2024)

Suvland sixième pays le plus émetteur de CO2 selon le média Vert qui a étudié l’impact climatique des SUV. Au moment où Paris organise un vote citoyen sur le triplement des tarifs de stationnement pour les véhicules les plus lourds et encombrants, le média Vert publie une infographie très instructive sur l’émission extraordinairement élevée des SUV. Les SUV se sont ces voitures aux dimensions, aux proportions et au poids totalement démesurées pour de simples besoins de déplacements. En France et dans le monde tous les constructeurs ne parlent que de SUV, même les petites citadines deviennent de petits SUV. A l’heure de la voiture électrique, la plupart des véhicules sont des SUV. Ce qui ôte tout le bénéficier d’électrifier le parc automobile avec des voitures toujours plus lourdes avec forcément à l’intérieur des batteries toujours plus grosse. La sobriété est loin de s’imposer dans le secteur automobile.







Suvland en quelques chiffres édifiants

Les SUV ressemblent à des 4×4 qui parfois peuvent s’avérer utiles, mais là sont juste des Véhicules Utilitaires Sportifs. Ces voitures bien plus grosses que les autres émettent plus de CO2 à la fabrication mais aussi à l’usage à chaque kilomètre parcouru. Sauf qu’aujourd’hui les SUV représentent la moitié des véhicules en France et dans le monde. Pour comparer, l’ensemble des vols en avion émet 725 000 000 de tonnes de CO2 (en 2021), tandis que la fabrication et l’utilisation des SUV c’est 1 milliard de tonnes de CO2 (en 2022). Cela représente l’équivalent des émissions de la France et de l’Allemagne. In fine cela place le monde des SUV au 6ième rang des pays les plus émetteurs de CO2 juste derrière le Japon.







Suvland électrique

Alors même que le parc automobile s’électrifie, les constructeurs mettent sur le marché de gros SUV électriques avec d’énormes batteries pour trainer ces monstres d’acier. Mais la tendance pourrait s’inverser avec l’arrivée ou le retour de petits voitures iconiques comme la Fiat Panda électrique ou la Renault 5 électrique. Des voitures plus petites, plus légères, moins chères, que le leasing social devrait propulser en tête des ventes de voitures électriques. Là aussi personne ne peut s’enthousiasmer devant le bilan écologique de la fabrication d’une voiture électrique, sauf au prolonger sa durée de vie au maximum.







