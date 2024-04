(Last Updated On: )

Pourquoi choisir la Barral de Cimalp pour vos randonnées de printemps ? Le printemps est officiellement là, le blanc des sommets s’estompe, le soleil s’impose en ce début avril, et l’envie de titiller les chemins de randonnées ronge votre cerveau. Tout va bien ! Ce sont les sensations plus que normales d’un printemps dans les Pyrénées Haut-Garonnaises. Bientôt la cohue vers le lac d’Oô, la découverte de la cascade d’enfer dans la vallée du Lys, ou bien encore le protubérant pic du Gar, autant de destination randonnée pour le printemps autour de Luchon ou de Saint-Béat-Lez. Malheureusement comme tous les ans, on croisera bien encore quelques randonneurs en baskets, voir pire en tong sur les sentiers qui mènent au lac d’Oô. La montagne n’est pas un terrain de jeu (comme les autres). La montagne est dangereuse par son relief, ses pentes, ses rochers, ses descentes d’eau, sa météo, … Alors pour vivre pleinement de bons moments en montagne, on s’équipe !

De bonnes chaussures pour marcher en montagne

Ce n’est pas ici que l’on va faire l’apologie du consumérisme pour une balade en montagne. Pour quelques balades dans la saison, vous n’avez pas besoin du dernier short à la mode, du t-shirt ultra-technique fluo, … Mais vous avez besoin de chaussures de randonnée. Une bonne paire de chaussures de randonnée, vous assure déjà du confort (et ça compte), de la sécurité (avec une bonne accroche) et de la durabilité (c’est mieux pour le budget et la planète). Et n’allez surtout pas croire qu’il faut un énorme budget pour profiter de bonnes chaussures de marche pour la montagne. La marque drômoise Cimalp produit des vêtements, des chaussures, et des accessoires pour les activités de montagne, et de plein air en général. Cette marque française vend exclusivement ses produits sur son site internet avec des produits de qualité et au prix juste.

Pourquoi choisir la Barral de Cimalp pour vos randonnées de printemps ?

Au rayon des chaussures de randonnée, femme ou homme, la Barral comme on dit chez Cimalp, est incontournable. Pour moins de 200€ (199,90€) ou même 149,90€ avec une promotion, la chaussure de randonnée Barral de Cimalp s’avère particulièrement complète. D’abord cette chaussures de randonnée a une tige Mid. C’est à dire qu’elle est semi-montante, pour un bon maintien de la cheville. Et contrairement à certain modèle en tige Mid, elle reste souple et légère. Mais surtout à ce prix, la chaussure de randonnée Barral de Cimalp vous assure et vous rassure d’une bonne accroche avec une semelle Vibram Barwa (une référence en matière de semelles techniques) avec ses crampons multi-directionnels. Côté durabilité l’empeigne en cuir nubuck protège avantageusement la chaussure contre les pierres, les branches, … Enfin cerise sur le gâteau les chaussures de randonnées Barral de Cimalp sont entièrement imperméables et respirantes.

Pour commander vos prochaines chaussures de randonnée pour le printemps :

A noter que cette chaussure de randonnée est produite en Europe.

Pour le reste de l’équipement

Pour le confort et éviter les bobos très très désagréables, dans ses chaussures de randonnée, on enfile des chaussettes adaptées. Toujours chez Cimalp, on trouve des chaussettes double peau pour éviter les ampoules ou des chaussettes plus fines en laine mérinos. Sinon gare aux ampoules et autres frottements qui feront de votre randonnée un enfer ! Dans son petit sac à doc, on prévoit une trousse de secours, une crème solaire, une gourde, une corde, une veste fine, et quelques barres énergétiques.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…