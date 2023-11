(Last Updated On: 16 novembre 2023)

Le plateau d’Uls un site exceptionnel et tellement sensible à presque 2000 mètres, sur le tracé du GR10 à Melles dans le périmètre de Natura 2000. Le plateau d’Uls abrite une zone humide de 183 hectares entre son étang et ses tourbières. Les tourbières sont bien connues pour leur capacité à piéger le carbone. Les tourbières couvrent 3 % de la surface de la Terre mais représentent 30 % du carbone total piégé dans les sols. La zone humide du plateau d’Us est reconnu comme un Espace Naturel Sensible (ENS). Ainsi, le plateau d’Uls fait régulièrement l’objet d’études pour mesurer son évolution, et notamment l’impact du réchauffement climatique. Dernièrement c’est l’AREMIP qui s’est intéressée à l’évolution de l’étang, des landes et des tourbières sur le plateau d’Uls.

Le plateau d’Uls sur le parcours du GR10

On accède au plateau d’Uls depuis le village de Melles, ou plus précisément depuis Labach de Melles en suivant le balisage du GR10. Depuis Labach de Melles, la montée vers le plateau d’Uls à 1950 mètres est généralement donné en 3 heures. Avant d’y monter mieux vaut bien suivre la météo, et notamment la présence de neige qui rendrait plus que périlleuse la montée. La montée est agréable et variée dans son relief, dans la nature du sol et de la végétation autour. A l’automne la montée vers le plateau d’Uls est particulièrement agréable. On traverse plusieurs espaces boisés, on traverse des ruisseaux, on chemine sur de véritables cascades de pierres, avant de rejoindre le cirque du Maudan, et l’ultime montée vers Uls. A partir de là, s’il faut chaud mieux vaut être bien protégé, car plus aucun arbre de vous mettra à l’abri du soleil. Et quand on arrive presque soudainement sur le plateau d’Uls on s’inclinerait presque devant la splendeur du site. Plus que la splendeur on descend la puissance de la nature. Il est alors primordial de respecter ce site en empruntant les passerelles et on ne sortant pas du sentier. Ceci afin, et évidemment, de limiter notre impact sur cet écosystème exceptionnel. Sur place on trouve également deux cabanes pastorales.

Cela va s’en dire mais mieux vaut rappeler qu’il est indispensable de monter avec des chaussures de montagne bien étanches.

Le plateau d’Uls à Melles un site remarquable à préserver

Sur le plateau d’Uls on prend pleinement la mesure de la puissance et de la fragilité de la nature. La puissance de l’eau qui forme avec les tourbières de véritables éponges. Les tourbières en absorbant les sphaignes régulent les niveaux d’eau, elles filtrent l’eau et piège le carbone. Les tourbières assurent la régulation du climat mondial. On comprend mieux alors la nécessite de préserver ce site exceptionnel. Mais c’est aussi par notre comportement écoresponsable en bas que l’on assure sa protection.

