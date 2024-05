(Last Updated On: )

Le Routard en Haute-Garonne et dans les Pyrénées Haut-Garonnaises pour une destination nature et écoresponsable. Que l’on vive déjà à proximité de la Haute-Garonne ou que l’on vienne d’un peu plus, la Haute-Garonne est une destination phare en France. Ce département d’Occitanie offre une diversité touristique majeure autour de la métropole de Toulouse, du tourisme industriel, du vélo le long du canal du Midi, des balades dans les vallons du Lauragais jusqu’aux randonnées aux sommets des Pyrénées Haut-Garonnaises en passant par le Comminges. Et forcément le Routard en Haute-Garonne vous mènera à Melles, notamment pour son jardin botanique « A fleur de montagne ».

Le Routard en Haute-Garonne

Voyager responsable, destination nature, voilà les mentions que l’on retrouve sur la couverture du Routard en Haute-Garonne. Pour voyager écoresponsable, pour des vacances durables, pourquoi ne pas s’échapper dans les Pyrénées Haut-Garonnaises quand on vit dans le Volvestre à Carbonne ou à Saint-Elix Le Château. Ou pourquoi pas découvrir les musées Toulousains quand on vit à Revel. C’est en ce sens que le Routard oriente peut-être son célèbre guide pour découvrir la Haute-Garonne. Mais on peut aussi traverser la France pour découvrir la Haute-Garonne. Une belle maison à Saint-Elix Le Château sur Airbnb propose justement cette destination. A en croire les avis très positifs, on vient de loin dans le Volvestre pour un mariage, une cousinade, ou tout simplement pour un séjour en famille. Surtout que depuis la Haute-Garonne, et en particulier au sud du département les Pyrénées sont à moins d’une heure avec l’A64 en traversant le Comminges. Alors qu’il faudra à peine 2h30 pour plonger dans les vagues de la côté atlantique à Biarritz ou Cap Breton.

Le Routard en Haute-Garonne et dans les Pyrénées Haut-Garonnaises

Les Pyrénées Haut-Garonnaises, c’est la célèbre reine des Pyrénées, Luchon. Mais c’est aussi la vallée de la Garonne autour de Saint-Béat-Lez. Ou encore la petite station du Mourtis et le magnifique village d’Aspet de l’autre côté. Dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, on randonne à Melles, au lac d’Oô, sur le pic du Gard ou autour du rafraichissant gouffre et de la cascade d’enfer. Plus culturel, plus mémorial, le parcours des chemins de la liberté à Marignac est d’ailleurs labellisé Tourisme & Handicap. A Luchon les gourmands s’accorderont une délicieuse pause à La petite liégeoise. Les cyclistes pourront gravir les lacets du col de Menté comme les coureurs du Tour de France 2024. Une belle étape entre Loudenvielle et le plateau de Beille en passant par Saint-Béat-Lez, et tout cela un 14 juillet.

C’est le moment de réserver vos vacances en Haute-Garonne et dans les Pyrénées Haut-Garonnaises.

