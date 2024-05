(Last Updated On: )

Giro 2024 Pogacar dynamite la première étape, mais manque de peu le premier maillot rose de ce Tour d’Italie 2024. L’organisation du Giro 2024 bouleverse les habitudes du peloton avec une première étape corsée en lieu et place d’un contre la montre. Un signal fort de durcissement de la course qui sans nul doute satisfait pleinement le slovène Tadej Pogacar. Le coureur de l’équipe UAE survole l’étape mais concède le maillot de leader dans la montée de San Vito (Turin). C’est le champion d’Equateur, Jhonatan Narvaez (Inéos) qui s’impose au sprint devant le favori du Giro 2024 et du Tour de France 2024. L’équatorien partira demain avec le premier maillot rose de ce Tour d’Italie 2024.

Tout le monde attendait Tadej Pogacar, et il a répondu présent. Même s’il n’est pas récompensé du premier maillot rose du Giro 2023, le slovène démontre encore une fois, qu’il sera le grand favori de ce Tour d’Italie 2024. Et comme il n’est pas du style à attendre, il a dominé cette première étape. Seul le coureur équatorien Jhonatan Narvaez lui a résisté pour s’emparer du premier maillot rose du Giro 2024.

Côté français Romain Bardet laisse apparaître quelques difficultés, et franchit la ligne avec 57 secondes de retour. Lilian Calmejane s’empare lui du premier maillot de meilleur grimpeur.

