Tour de France 2024 parcours et étapes 29 juin au 21 juillet de Florence à Nice pour cette édition exceptionnelle de la Grande Boucle décalée par les Jeux Olympiques à Paris. Un départ du Tour 2024 en Italie depuis Florence, une arrivée inédite loin de Paris à Nice, les Alpes dès quatrième étape, le 14 juillet une arrivée en fanfare au plateau de Beille et une ultime étape entre Monaco et Nice en contre la montre individuel en montagne. Pour nous à Melles, l’étape du 14 juillet sera exceptionnelle avec un passage du Tour de France dans la vallée de Luchon, puis par Saint-Béat-Lez jusqu’à l’ascension du col de Menté. On va se régaler sur cette étape Pyrénéenne. Gageons aussi qu’avec ce parcours et ce tracé inédit pour ce Tour de France 2024, les favoris vont devoir changer leurs plans. On attend bien sûr un nouveau mano à mano entre Jonas Vingegaard qui viendra chercher un troisième titre consécutif, et Tadej Pogacar. Mais on pourra aussi compter sur le retour en force de Primoz Roglic dans sa nouvelle équipe. Et bien sûr tout le monde rêve aussi de voir le prodige belge Remco Evenepoel. Un Tour de France 2024 exceptionnel (le 111) par son parcours, par le format des étapes, et vraisemblablement par la performance et le panache des coureurs.

