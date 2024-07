(Last Updated On: )

Romain Bardet premier maillot jaune du Tour de France 2024. Le français qui vient d’annoncer sa retraite pour 2025, s’impose sur la première étape de ce Tour 2024. Entre Florence et Rimini, Romain Bardet (DSM-Firmenich) surprend le peloton en attaquant à 50 kilomètres de l’arrivée. Il rejoint son coéquipier Franck Van Den Broek échappé lui depuis le départ à Florence. Malgré un peloton lancé à grande vitesse à 10 kilomètre de l’arrivée, les deux hommes résistent. Ils s’accrochent et terminent avec une poignée de seconde devant le peloton.

Romain Bardet premier maillot jaune du Tour de France 2024 ?

On attendait les quatre fantastiques Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel et Primoz Roglic sur cette première grosse du Tour de France en Italie. Mais c’est le français Romain Bardet, déjà présent par deux fois sur le podium du Tour de France, qui enfile le premier maillot jaune du Tour de France 2024. Une première étape solide qui pourrait libérer Romain Bardet sur ce Tour 2024. C’est le dernier Tour de France pour le coureur français, et c‘est le premier maillot jaune sur un Tour de France pour Romain Bardet !

Maintenant Romain Bardet et son équipe vont se battre pour ramener ce maillot jaune en France. C’est mardi prochain que le Tour de France 2024 arrive en France à Valluire.

