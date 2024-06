(Last Updated On: )

La Taverne l’agenda été 2024 au Château de Bezins-Garraux est généreux avec des soirées tapas et concert les jeudi et samedi. Discrètement La Taverne au Château s’installe dans les habitudes de sorties dans la vallée de Garonne et de Saint-Béat-Lez. Il faut dire qu’outre un emplacement de choix dominant la vallée, La Taverne soigne sa programmation musicale particulièrement éclectique.

La Taverne à Bezins-Garraux le programme du mois de mai 2024

Le 9 Mai Sueno Tropical (salsa latina).

Plutôt Guitare (rumba flamenca) le 16 mai.

Jeudi 23 mai c’est Shake it easy (soul junk reggae)

Le 30 mai Sambadaqui (samba du sud)

Agenda musical de juin au Château de Bezins-Garraux

On commence le 6 juin avec Veribo.

Le 13 juin Talweg (celtique rock)

Juste avant la fête de la musique le jeudi 20 juin on retrouve Plutôt Guitare (rumba flamenca).

Jeudi 27 juin Free Kiff (funks caraïbes).

Enfin on termine le mois juin, le samedi 29 juin, sur une journée polynésienne de 10 heures du matin jusqu’au soir.

Juillet 2024 à La Taverne au Château de Bezins-Garraux

Pendant les vacances au pied du pic du Gar, La Taverne au Château de Bezins-Garraux est incontournable.

1er juillet les vacances démarrent avec Dr UK and the laide.

Plutôt Guitare (rumba flamenca) revient le 11 juillet.

Le samedi 13 juillet on change de registre avec un spectacle de théâtre Solastalgia 2093.

Jeudi 18 juillet Jaryk (swing latino funk poly jazz).

Pour clôturer le mois de juillet, Talweg revient pour un concert celtique rock le 25 juillet.

Août 2024 au Bar-Tapas de Bezins-Garraux

1er août 2024 Darryl et Rosie (soul jazz).

Samedi 10 août nouvelle représentation de théâtre avec Solastalgia 2093.

Retenez votre 15 août à La Taverne au Château de Bezins-Garraux avec Baie Coraçao (samba pagode) avec fête et feu d’artifice (entrée payante 4€).

Le 17 août Guitare chant français espagnol.

Talweg (celtique rock) revient le 22 août.

Tandis que Plutôt Guitare (rumba flamaca) clôture ce mois d’août (le 29 août).

Trois dates en septembre

Le 3 septembre juste avant la rentrée on revoit ses gammes avec Plutôt Guitare (rumba flamaca).

Jeudi 12 septembre, Free Kiff (funky caraïbes).

Enfin La Raïs (trio occitan) clôture la saison 2024 à La Taverne au Château de Bezins-Garraux, le 19 septembre.

La Taverne l’agenda été 2024 au Château de Bezins-Garraux informations et réservations au 06 12 87 43 84

