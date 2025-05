Written by Oslo• 11h04• Randonnée, Parcours, Pyrénées

Randonnée au pic du Gar dans la vallée de Saint-Béat. Le Pic du Gar, culminant à 1 785 mètres, est un sommet emblématique des Pyrénées centrales, avec une randonnée exigeante mais emblématique. Depuis le village de Bézins-Garraux, l’itinéraire en boucle permet de découvrir des paysages variés, entre forêts, crêtes et panoramas sur la chaîne pyrénéenne. Le Pic du Gar est un sommet calcaire qui se distingue par sa silhouette imposante et proéminente. Son sommet secondaire, le Pic Saillant (1 756 m), est souvent confondu avec le Pic du Gar lui-même en raison de leur proximité et de leur apparence similaire. La croix blanche que l’on voit depuis la vallée est au sommet du Pic Saillant.

Accès et départ

Le départ s’effectue depuis le village de Bézins-Garraux (710 m), situé à une dizaine de minutes de Saint-Béat. Le stationnement est possible au niveau du cimetière, à l’entrée du village.

Dès les premiers mètres, l’ascension débute de manière soutenue à travers une forêt dense. L’atmosphère y est humide, fraîche, et offre peu de répit. Le balisage (GR86, puis jaune) est globalement bon, mais quelques bifurcations imposent de la vigilance, notamment au retour.

Une montée constante et une vue récompensante

Après une heure d’effort, la forêt s’éclaircit et laisse place à un environnement plus minéral. Le col de Teyech (1460 m) marque la première étape majeure. Le sentier bifurque alors sur une crête, dévoilant progressivement le Pic Saillant puis, en toile de fond, le Pic du Gar.

Le chemin devient plus rocailleux, parfois glissant. Quelques passages peuvent impressionner les non-habitués aux terrains aériens. “Des passages sur l’arête nécessitent de bien poser les pieds, surtout par vent fort“, précise Romain, randonneur régulier du secteur.

L’arrivée au sommet

Le Pic Saillant, orné d’une grande croix métallique blanche, offre un avant-goût du sommet principal. Encore 20 minutes, et l’on atteint enfin le Pic du Gar (1785 m). La vue y est saisissante : au sud, la chaîne des Pyrénées et les hauts sommets du Luchonnais ; au nord, la vallée de la Garonne et les plaines du Comminges. Par temps clair, le regard porte jusqu’aux premières collines du Gers.

Le sommet, bien qu’exposé, reste propice à une pause. Peu de monde y accède, rendant le lieu plutôt paisible.

Une descente technique et variée

La descente, en boucle par le col de Caube, est plus complexe. Elle traverse des crêtes herbeuses puis redescend en forêt via des sentiers parfois raides, voire glissants. Certains tronçons exigent l’usage des mains. “Avec un sol humide, c’est une vraie patinoire“, commente Julie. Il ne faut pas compter sur la végétation sur ce parcours.

Le refuge de Plansous, modeste cabane d’estive, permet une halte avant de rejoindre le GR86 pour le retour au village. Le sentier final, sinueux, ramène tranquillement au point de départ.

🥾 Fiche technique

Distance : 12,7 km (boucle)

: 12,7 km (boucle) Dénivelé positif : +1200 m

: +1200 m Durée : 5h30 à 6h30 selon rythme et pauses

: 5h30 à 6h30 selon rythme et pauses Difficulté : Difficile (dénivelé soutenu, passages techniques, arêtes)

: Difficile (dénivelé soutenu, passages techniques, arêtes) Altitude max. : 1785 m (Pic du Gar)

: 1785 m (Pic du Gar) Parking : gratuit à Bézins-Garraux (cimetière)

📍 Étapes du parcours

Point de départ – Bézins-Garraux

Départ depuis le parking à l’entrée du village. Traversée du hameau, puis montée directe dans une hêtraie dense via le GR86.

Col de Teyech

Après environ 2 heures de montée continue, on atteint ce col ouvert. Premier panorama d’envergure sur la crête nord du Pic Saillant.

Pic Saillant (1756 m)

Accès par une croupe rocheuse. Grande croix métallique au sommet. Vue impressionnante sur le versant est.

Pic du Gar (1785 m)

Sommet principal, accessible après 15 à 20 minutes supplémentaires. Crête panoramique, vue circulaire à 360°.

Col de Caube et Refuge de Plansous

Descente technique via une sente en crête. Passage au col de Caube, puis descente plus douce en forêt. Halte possible au refuge.

Retour à Bézins-Garraux

Derniers kilomètres sur sentier forestier jusqu’au parking du départ.

Recommandations

Cette boucle s’adresse à des randonneurs expérimentés, en bonne forme physique. Le port de chaussures de montagne, bâtons, et cartes ou GPS est indispensable. Il est crucial de prévoir au moins 2 litres d’eau : aucune source d’eau sur l’itinéraire.

Par temps humide, la descente devient dangereuse. Vérifiez les conditions météo et évitez la randonnée en cas de pluie, neige ou brouillard.

Une randonnée entre pierre, ciel et silence

Le Pic du Gar offre une expérience rare : celle d’une montagne austère mais accueillante, exigeante mais juste. Loin des sentiers sur-fréquentés, cette randonnée est aussi une invitation à une certaine forme de dépouillement. Pas de refuge confortable, pas de ravitaillement, peu de monde, mais des panoramas et une randonnée immanquable.

Ce qu’on aime

La vue saisissante au sommet

Le caractère minéral et sauvage du parcours

La tranquillité, loin des foules

L’impression de “vraie montagne” accessible en une journée

