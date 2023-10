(Last Updated On: 26 octobre 2023)

Tour de France 2024 – Étape 15 – 14 Juillet 2024 de Loudenvielle au Plateau de Beille en passant par Luchon, Saint-Béat-Lez et le col de Menté. Dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, on se réjouit déjà de cette superbe étape Pyrénéenne le jour de la fête nationale. Une étape de montagne longue de 198 km, avec pas moins de cinq cols dont le col de Menté et l’arrivée en altitude au plateau de Beille en Ariège qui devrait attirer la convoitise des coureurs français du peloton et bien sûr des favoris à la victoire finale.

Tour de France 2024 – Étape 15 – 14 Juillet 2024 de Loudenvielle au Plateau de Beille

Ce Tour de France 2024 ne ressemble à aucun autre. Et cette étape Pyrénéenne entre Loudevielle et le plateau de Beille n’y déroge pas. Le départ est donné en pleine côte dans le col de Peyresourde pour d’entrée de jeu faire exploser le peloton. Ensuite, les coureurs longeront la vallée de la Pique, puis la vallée de la Garonne avant l’ascension du col de Menté (9,3 km à 9,1 %) à Boutx. Avant l’arrivée au plateau de Beille (15,8 km à 7,9 %) le peloton grimpe sur les pentes du col de Portet-d’Aspet (4,3 km à 9,7 %) et le col d’Agnés (10 km à 8,2 %).

Le Tour de France 2024 dans le col de Menté

Le Tour de France dans le col de Menté reste un évènement majeur dans nos petites montagnes. On peut certes s’inquiéter du bilan écologique d’un tel évènement dans nos espaces naturels, mais quand on voit les usines à tomates qui tournent et illuminent à des kilomètres à la ronde, on peut quand même relativiser l’impact d’un évènement éphémère. Alors le temps d’une journée, en militant pour que le Tour de France continu de limiter son impact on se réjouira de voir passer ces sportifs hors normes dans les rues de Saint-Béat-Lez ou dans les lacets du col de Menté à Boutx.

