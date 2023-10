(Last Updated On: 26 octobre 2023)

Week-end gastronomique sur la Côte d’Azur de Marseille à Nice en passant par Cannes. Un week-end gastronomique présente l’avantage majeur de s’accommoder et de sublimer toutes les saisons. Et comme la Côte d’Azur est intemporelle et magnifique à toutes les saisons, on peut faire varier les plaisirs à l’infini dans les assiettes. Une bourride, une bouillabaisse, une pissaladière, une soupe au pistou, une socca, une ratatouille, les recettes typiquement provençales suffisent à faire déplacer les gastronomes amateurs de mer et de soleil. Sur place il ne vous reste qu’à trouver un hébergement à la hauteur de la cuisine locale pour profiter des paysages et bien sûr de la mer. Là aussi du mas provençal dans les terres à l’hôtel les pieds dans l’eau sur sa plage privée vous n’avez que l’embarras du choix pour glisser tranquillement d’un repas à l’autre.

La culture gastronomique provençale

Dans notre imaginaire collectif la cuisine provençale rime avec légumes du soleil, plantes aromatiques et bien sûr poisson. On pense bien sûr à la traditionnelle bouillabaisse sur le vieux port de Marseille. A Toulon on parle plutôt de bourride. La voisine de la bouillabaisse se décline avec uniquement des poissons blancs (loup, baudroie, merlan, …) avec de l’ail et sans pomme de terre. Au Saint-Pierre, à Six-Fours-les-Plages, certains parlent encore d’une bourride d’anthologie. Pour déguster la ou plutôt les meilleures bouillabaisses de Marseille, Le Petit Nice, L’épuisette, le Péron, … s’évertuent quotidiennement pour vous surprendre avec des recettes toujours plus surprenantes avec toujours comme fil conducteurs les pêches fraîches du jour. Pour une cuisine plus végétale, on se tournera vers une traditionnelle ratatouille niçoise. Des tomates fraîches, des oignons, des poivrons, de l’ail, des courgettes, des aubergines et bien sûr des herbes savamment mélangées et cuites dans une marmite font une belle ratatouille.

Gastronomie, bien-être et plage

Voilà un excellent triptyque pour préparer son week-end gastronomique sur la Côte d’Azur. A Théoule-sur-Mer, le compte à rebours est lancé pour le fameux Château de Théoule. En attendant l’ouverture des chambres de l’hôtel le 8 mars 2024, on peut d’ores et déjà réserver pour profiter du restaurant et de sa plage privée. Pour le restaurant le menu vous fera saliver autour des ingrédients de la mer qui entourent le Château : couteau, saumon, thon ou encore poulpe grillé. Pour la partie bien être, un spa installé sur la plage vous attend pour des soins en solo ou en duo. Pour profiter de la Plage blanche, installez vous au restaurant ou bar lounge et bénéficiez de la vue qui va avec. Mais le mieux reste encore d’aller s’installer sur un transat pour profiter de la Plage blanche.

Week-end gastronomique sur la Côte d’Azur pour quel budget ?

Pour un week-end plaisirs gourmands sur la Côte d’Azur, la question du budget est évidemment importante. Et comme pour tout dans la vie, c’est avant tout une question d’arbitrages et de choix. Pour l’hébergement déjà vous pouvez peut-être compter sur de la famille sur place ou une location maline entre particuliers. En 2024, cassez la tirelire et débranchez totalement dans une superbe chambre du Château de Théoule. Pour la gastronomie du sud, privilégiez la qualité à la quantité. Mieux vaut une bonne ratatouille sans dessert avec un café, qu’un buffet à volonté de plats méditerranéens. Enfin côté plage, à vous de voir entre le farniente serviettes et plage centrale ou spa et plage privée à la Plage blanche.

