Henricot met le tempeh bio au pied des Pyrénées avec une recette fraîche et non pasteurisée. Dans nos montagnes l’alimentation évolue vers des régimes plus durables entrainant avec elle de nouvelles pratiques de productions alimentaires. A côté des élevages d’agneaux notamment que l’on voit en estive autour de nous, les régimes alimentaires évoluent sensiblement en prenant en considération l’impact carbone et sur le climat. Les végans bannissent tous les produits d’origine animales dans leur vie. Les végétaliens se concentrent sur une alimentation sans produits d’origine animale. Tandis que les fléxitariens s’accordent quelques plats à base de viande mais de manière très modérée. Le Pyrénéen n’est plus exclusivement carnivore comme par le passé. C’est donc presque dans l’ordre des choses de voir à côté des éleveurs Pyrénéens, des producteurs en préparations végétales riches en protéines, comme le tempeh.

Le tempeh d’où sort-il ?

Pour Henricot, le goût pour le tempeh vient d’un voyage en Indonésie où le tempeh se décline à toutes les sauces. Le tempeh est préparé à partir de graines entières de soja. Dans une poche perforée (celle du produit final) les graines de soja sont mises en contact avec un champignon, le rhizopus oligosporus. Le champignon opère la fermentation. Les graines de soja se transforment en une préparation homogène et ferme. La technique est finalement assez similaire à la croûte fleurie sur certains fromages.

Henricot le tempeh des Pyrénées

Tempeh et Pyrénées sur la même ligne cela surprend toujours un peu. C’est à côté de Lannemezan que la petite équipe d’Henricot prépare son tempeh des Pyrénées. Pour découvrir et déguster ce tempeh des Pyrénées, Henricot met en place son circuit de distribution autour de marché locaux comme à Bagnères de Bigorre, mais aussi en vente dans les Biocoop de Lannemezan, Arreau, et les Biocoop de Saint-Gaudens et du Bazert. Alors que les français se réfugient dans la malbouffe, en découvrant le tempeh des Pyrénées, ils pourraient reconsidérer leur alimentation.

Comment préparer le tempeh ?

Tout d’abord la préparation du tempeh est particulièrement facile, et sa cuisine autour particulièrement gourmande. On peut découper le tempeh en petits cubes et le faire mariner 30 mn dans des épices. Plus simple encore on peut le faire revenir avec un peu d’huile avant de déglacer avec une sauce soja. Plus audacieux, un tempeh en croûte pour les fêtes de fin d’année ? Henricot présente quelques recettes simples sur son site : recettes de Tempeh des Pyrénées Henricot