(Last Updated On: 3 décembre 2023)

Biocoop Saint-Gaudens pour un Noël local et écoresponsable. Après le Black Friday Local Friday, une autre fête de l’hyperconsommation se prépare à la Biocoop de Saint-Gaudens avec des expositions, des animations et des propositions de cadeaux locaux et écoresponsable pour Noël. Pour vos idées de cadeaux de Noël sur le mois de décembre, la Biocoop de Saint-Gaudens présente son marché de créateurs pour un Noël artisanal et local. En l’entrée du magasin des propositions cadeaux avec des livres pour petits et grands, des coffrets bio et gourmands, mais aussi des accessoires déco et mode. Bref, il y a tout ce qu’il faut pour préparer des fêtes de fin d’année raisonnables, mais tout aussi festives et plaisantes pour tous.

Pour préparer les Fêtes de fin d’année à Saint-Gaudens, deux approches sont possibles. Soit vous pouvez sombrer dans l’hyperconsommation avec les enseignes commerciales autour de Leclerc Saint-Gaudens avec des tonnes de plastiques, de suremballages, de produits hypertransformés et de produits importés de l’autre bout du monde. Soit vous pouvez respecter votre environnement, la terre et la biodiversité en choisissant une forme de sobriété, en privilégiant les cadeaux et les courses écoresponsables avec la Biocoop de Saint-Gaudens, avec les producteurs et artisans locaux, ou avec des cadeaux de seconde main. Et là encore une fois l’argument des prix ne tient pas. Car des cadeaux de seconde main coûterons bien moins chers, et au lieu d’acheter des Ferrero Rochers et leurs tonnes de plastiques autour de pseudo chocolat, vous pourrez déguster de savoureux chocolats artisanaux. Tout est une question de choix entre deux mondes possibles. Avec le choix de l’hyperconsommation vous avez en plus en cadeau (et toute l’année) le dérèglement climatique avec les canicules, les incendies, les inondations et autres tempêtes.

On peut toujours rêver de voir des dévendeurs à Leclerc Estancarbon pour des fêtes plus écoresponsables, plus sobres, plus sincères et tout aussi festives. Mais encore faut-il que les consommateurs les citoyens soient prêts !

