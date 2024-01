(Last Updated On: 26 janvier 2024)

Les Commis une alimentation saine et sans faire les courses, c’est un peu le rêve pour beaucoup. Le temps est clairement la valeur totalement sacrifiée de notre époque. Le fameux « je n’ai pas le temps » revient régulièrement dans toutes les conversations à la maison comme dans nos emplois. Il faut toujours faire plus même quand on a le temps, et à la fin, … on a plus le temps. Alors quand il s’agit de faire les courses, cela se fait au pas de course pour s’apercevoir à la maison qu’il manque toujours quelque chose pour réaliser telle ou telle recette. Alors Les Commis propose une alternative aux courses sans sacrifier la qualité des repas avec des paniers et des recettes pour la semaine. Sur lescommis.com, on choisit ses recettes en fonction de ses goûts et on reçoit un colis avec toutes les recettes de la semaine, et surtout tous les ingrédients. On peut ainsi choisir des repas et des recettes 100% bio. Alors comme fonctionne les paniers recettes bio chez Les Commis ?

Des recettes avec leurs ingrédients bio livrés à domicile

Si La Fourche livre toutes les courses bio à domicile, Les Commis voient les choses un peu différemment. Sur lescommis.com, on choisir d’abord ses recettes parmi une sélection toute aussi savoureuses et équilibrée. Parmi les recettes bio de la semaine du 29 janvier, comment résister au risotto à la truite fumée ou au parmentier pommes de terres et champignons. Surtout qu’une fois les recettes choisies pour toute la semaine et pour toute la famille, Les Commis envoient tous les ingrédients pour réaliser les recettes. Ainsi, en rentrant à la maison on évite le « qu’est-ce que l’on mange ce soir » et la recette de risotto à la truite fumée, sans truite … Pour les adeptes de la cuisine au Thermomix, Les Commis décline des recettes dédiées.

Combien coûte une box repas chez Les Commis ?

Avec Les Commis on est un peu notre propre traiteur, et forcément on pourrait imaginer que cela coûte une fortune. Commander ses box repas chez Les Commis revient à 5€/personne. En sachant qu’à ce prix, on évite les achats inutiles dans les courses au pas de course. On élimine aussi le gaspillage, et on s’assure de se nourrir avec des repas gourmands, sains et équilibrés. Après c’est évidemment une affaire de choix et de moyens comme toujours. Le tout étant de garder à l’esprit les conséquences directes de nos choix en matière d’alimentation dans le dérèglement climatique. L’alimentation représente jusqu’à un quart de notre bilan carbone. Alors au moment de faire ses courses, on peut soit acheter des nuggets de poulet brésilien dans un supermarché, soit un poulet fermier sur le marché (et faire plusieurs repas avec), soit des filets de poulet bio, locaux et frais dans une box Les Commis ou carrément supprimer la viande de son alimentation. En tout cas Les Commis ça se tente non ?

