Une nouvelle foie alternative végétale et bio au foie gras par l’Atelier V. Faux Gras de Gaia bio, Une nouvelle foie de Atelier V, les alternatives bio et végétales se développent pour des fêtes de fin d’année plus écoresponsables. Bien sûr, soyons clair, rien ne remplace la saveur et la texture d’un bon foie gras, mais c’est là justement que l’alternative à tout son sens. Et parfois même en fonction de ses convictions l’un n’empêche pas l’autre. Car il faut distinguer le bon foie gras issu d’un élevage bio et écoresponsable, et le foie gras industriel souvent produit bien loin que l’on trouve dans les supermarchés au moment des fêtes. Alors entre un foie gras Marque Repère chez Leclerc, et une terrine festive et végétale, le choix est vite fait.

Quand l’industrie agro-chimico-alimentaire écrase les productions familiales

Jadis quand on parlait de foie gras, on parlait d’un produit de qualité issu de petites fermes familiales. Bien sûr cela n’élude pas la question du gavage des canards ou des oies mais éclaire sur des pratiques bien différentes. Dans la petite ferme familiale on gavait quelques dizaines de canards, souvent à la main et un par un, en prenant le temps. Désormais des exploitations en Pologne élèvent et gavent mécaniquement dans des délais toujours plus réduits des canards pour inonder les supermarchés de produits toujours plus détestables en goût. Heureusement (ironie) la chimie vient corriger le goût, soit avec des arômes artificiels, du sucre ou même de l’eau. Tout est bon pour présenter le foie gras le moins cher chez Leclerc ou Carrefour, quitte à le rendre toxique. Sauf qu’au final entre la maltraitante animale, l’impact écologique des fermes industrielles, et le transport, le foie gras devient un produit climaticide.

L’alternative végétale au foie gras

L’Atelier V bien connu pour ses houmous et tartinables propose pour les fêtes un très poétique Une nouvelle foie. Une terrine végétale et bio à base de shiitaké, de graines de cajou et d’épices. Un mélange au goût proche d’un foie gras avec une belle texture à tartiner. Présentée comme une terrine gourmande et festive, Une nouvelle foie s’apprécie à tout moment avec une bonne tartine de pain frais.

