La Fourche l’épicerie bio vraiment solidaire ? La Fourche fonctionne comme un supermarché en ligne avec uniquement des produits bio. Le site annonce des remises conséquentes sur ces courses bio (entre 25 et 50%), sur des produits bien connus des consommateurs bio. LaFourche.fr propose même un simulateur pour calculer les économies annuelles réalisées en commandant sur son site, avec une accroche forte d’une économie moyenne de 400€/an. La seule contrainte pour les consommateurs c’est de souscrire à un abonnement annuel (4,90€/mois) pour accéder à cette offre avantageuse. C’est ainsi un gage de fidélité entre La Fourche et ses clients. Avec un abonnement de près de 60€ par an, l’épicerie La Fourche se donne comme mission de « démocratiser la consommation responsable, encourager le bio« , mais comment exprime-t-elle sa solidarité ?







La Fourche le magasin bio le moins cher







Selon une étude datant déjà de fin 2022, et bien évidemment sur un panier type, Distri Prix Bio place La Fourche comme le supermarché bio le moins cher devant Greenweez et le réseau Biocoop. Une étude qui conforte l’épicerie en ligne dans sa démarche de prix agressifs sur des milliers de références de produits bio. Des prix d’autant plus intéressant que La Fourche étoffe son offre de produits bio en marque distributeur. L’autre pure player du secteur de la bio en ligne, Greenweez se place déjà loin derrière avec 11€ de plus sur le panier. En sachant que la filiale de Carrefour, voudrait basculer toute son offre vers une logique de place de marché, La Fourche dispose d’un boulevard sur le secteur. A la troisième marche, juste derrière Greenweez, Biocoop place son panier à 14€ de La Fourche. Derrière encore, Naturallia et son offre de plus ou moins bio, explose le prix du panier proposé.

Donc côté prix on peut considérer que La Fourche remplit sa mission de démocratisation de la consommation bio.







La Fourche l’épicerie bio vraiment solidaire ?

Pour accéder aux meilleurs prix bio de La Fourche, il faut souscrire à un abonnement, ou une adhésion comme le présente le site. A noter que le premier mois, on peut passer commande sur La Fourche sans adhérer. Cela permet de tester la commande en ligne, l’application, les produits, la livraison et le service client. Ensuite, au moment de souscrire à l’adhésion, La Fourche se montre particulièrement solidaire en offrant des abonnements. Pour cela, le site indique clairement la procédure à suivre et les conditions d’accès à la gratuité.







Entre les prix de ses produits bio, la gratuité de son adhésion pour certains clients, La Fourche s’engage totalement dans sa promesse de démocratiser la consommation bio.

Un an de courses bio à gagner jusqu’au 11 février

En ce début d’année 2024, La Fourche mise sur le parrainage pour rallier de nouveaux consommateurs. Aussi, La Fourche propose une prime de 20€ pour le parrain et le filleul. Mais aussi et surtout, La Fourche met en jeu une très alléchante promesse d’une année de courses à gagner au tirage au sort.







