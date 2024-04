(Last Updated On: )

CODE PROMO La Fourche 20€ sur votre abonnement, en suivant le lien en bas de l’article. L’épicerie bio en ligne La Fourche attire toujours plus de nouveaux consommateurs. La Fourche démontre qu’il est possible de faire ses courses bio et écoresponsables, sans faire exploser son budget. Déjà parce que consommer bio et écoresponsables entraine automatiquement une autre façon de faire ses courses, et de cuisiner. Consommer bio c’est déjà moins de produits hypertransformés, souvent chers, énergétiquement couteux, et écologiquement dévastateurs. En faisant ses courses bio en ligne avec La Fourche on peut aussi réaliser soi-même ses produits d’entretien et d’hygiène pour faire encore plus d’économie, et arrêter de polluer l’eau et les sols avec des produits chimiques pour faire la vaisselle ou laver son linge. Alors comment profiter d’une remise de 20€ sur votre abonnement La Fourche ?

CODE PROMO La Fourche 20€ sur votre abonnement

Pourquoi un abonnement La Fourche ?

Le modèle de l’épicerie bio en ligne La Fourche repose sur un abonnement annuel pour bénéficier des meilleurs prix toute l’année. Forcément quand on propose les meilleurs prix sur les produits bio, on a besoin de clients fidèles et pas d’opportunistes. Pour 59,90€, enfin 39,90€ pour vous en suivant le lien en bas de l’article, vous accédez à tous les meilleurs produits avec jusqu’à 50% de remises par rapport aux mêmes produits dans les magasins bio. Par exemple la farine T65 bio est a seulement 1,29€/kilo. Un prix imbattable !

Mais le mieux c’est encore d’essayer car tous les nouveaux clients peuvent tester un mois avant de s’abonner.

CODE PROMO La Fourche 20€ sur votre abonnement

A noter que La Fourche est aussi une épicerie bio et solidaire. Elle propose ainsi un abonnement gratuit aux personnes ayant des revenus limités.

Vos courses bio en ligne depuis l’application La Fourche

L’autre gros avantage de faire ses courses bio en ligne avec La Fourche c’est l’application mobile. Elle permet de préparer ses courses bio au fur et à mesure. Le pot de mayonnaise se termine, il suffit de le rajouter au panier de La Fourche. Dès 69€ d’achat la livraison est gratuite. On peut se faire livrer à la maison ou dans un point relais.

Alors si vous voulez faire vos courses bio rapidement, facilement et tout en faisant des économies, profitez de l’abonnement à 39,90€ au lieu de 59,90€.

CODE PROMO La Fourche 20€ sur votre abonnement

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…