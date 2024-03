(Last Updated On: 17 mars 2024)

Fabriquer sa brosse à dents avec La Fourche. Une brosse à dents avec La Fourche, dit comme cela, on pourrait en rire. Mais quand on sait que c’est l’épicerie bio en ligne La Fourche qui propose à ses clients de fabriquer leurs produits, La Fabrique prend une toute autre dimension. Comme tous les distributeurs, La Fourche dispose de sa marque distributeur. Des produits souvent les moins chers, que l’enseigne réalise en co-création avec ses clients. Ainsi sous la marque La Fourche on trouve de l’huile d’olive bio d’Espagne, une pâte à tartiner chocolat-noisettes, de la farine de blé la moins chère, des produits ménagers, … des centaines de produits, et bientôt une brosse à dents en bois. Alors comme pour chaque produit La Fourche, l’épicerie bio en ligne consulte ses clients pour concevoir sa brosse à dents en bois. Quels en sont les enjeux ?

La brosse à dents à bois

Cela fait partie des clichés sur les consommateurs conscients de leur impact sur le climat, ils se brossent les dents avec des brosses en bois. Forcément quand on sait que rien qu’en France, on jète 5 milliards de tonnes de brosses à dents en plastique chaque année. Tout bonnement cela représente en France plus de 3000 tonnes de déchets plastiques par an. Alors cela mérite de prendre deux minutes pour répondre au questionnaire de La Fourche pour concevoir une brosse à dents plus durable.

Fabriquer sa brosse à dents avec La Fourche

Comme tout le monde n’est pas ingénieur en brosse à dents, La Fourche illustre son questionnaire d’informations avisées. Par exemple sur les matériaux, deux choix sont possibles. Même si la réponse semble pourtant évidente, entre une production française avec du bois à composter ou une fabrication en bambou mais en Chine. Ensuite on peut choisir la couleur des poils de la brosse à dents en fonction de la dureté. La Fourche s’intéresse aussi aux brosses à dents des plus petits, avec une gravure fun et des couleurs différentes. Enfin question emballage, la réponse semble tout aussi évidente entre carton et plastique.

L’impact CO2 de la fabrication de la brosse à dents La Fourche

Mais le plus important c’est le simulateur d’impact CO2 (et de prix) sur la fabrication de la brosse à dents. Ainsi une brosse à dents en bois de France avec un emballage carton, c’est une émission de 5g de CO2 et un prix de 2,80€. On passe à 21g de CO2 si cette même brosse à dents s’entoure de plastique. Quand à une brosse à dents fabriquée en Chine avec un emballage plastique, le score carbone explose à 61g de CO2.

Alors si vous voulez participer pour fabriquer votre brosse à dents avec l’épicerie bio en ligne La Fourche, c’est par ici La Fabrique : Fabriquer sa brosse à dents avec La Fourche

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…