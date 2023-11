(Last Updated On: 29 novembre 2023)

La non recette du muffin pudding pour préparer en quelques minutes un dessert zéro déchet. La préparation d’un pudding ne nécessite aucune recette mais juste un peu d’imagination pour assembler harmonieusement plusieurs ingrédients. Dans de nombreuses régions, le pudding sucré est une préparation à base de lait, d’œufs, de sucre et de farine, cuite au four, à la vapeur ou même bouillie. Il peut être aromatisé avec divers ingrédients tels que la vanille, le chocolat, les fruits, etc. Le pudding peut prendre des formes diverses, par exemple, il peut être servi sous forme de gâteau, de crème ou de mélange plus dense et compact. Il existe également des variantes régionales et culturelles du pudding, comme le « Christmas pudding » en Angleterre, le « bread and butter pudding » (pudding au pain et au beurre), ou le « rice pudding » (riz au lait), qui sont des exemples de différentes façons dont le pudding peut être préparé et apprécié. Alors pourquoi pas un muffin pudding ?

La non recette du muffin pudding

La base de ce muffin pudding, c’est le pain sec. Même les pains paysans et bio finissent par sécher. Mais pour autant hors de question de jeter un bout de pain. Alors le pain sec deviendra un bien belle base à pudding. Il suffit de le laisser tremper une nuit dans du lait animal ou végétal. Pour la quantité de lait, on recouvre simplement le pain. A cette étape aussi, on rajouter des fruits secs comme des raisins, des cerises ou des myrtilles. Le lendemain, le pain est imbibé de lait.

Maintenant on fait le tour des placards et du réfrigérateur pour compléter la recette. Une orange qui commence à dépérir, on coupe des tranches dans la partie encore saine. On peut faire la même chose avec un citron des pommes ou une banane par exemple. On mélange ces restes de fruits à la préparation de pain, on rajoute un peu de sucre de canne bio évidemment, deux ou trois oeufs.

Enfin on dépose la préparation dans des moules à muffin, en tassant un peu pour éliminer l’excédent de lait. Après une cuisson de 20 mn à 200°c, on obtient de délicieux muffin pudding que l’on peut accompagner d’une compote de pommes. Là aussi on récupère des pommes abîmées dans son magasin bio préféré.

