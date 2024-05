(Last Updated On: )

Le kumquat, ce petit agrume au goût unique, est une véritable pépite en cuisine. Non seulement il apporte une touche d’originalité à vos desserts, mais il est également riche en bienfaits pour la santé. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir trois recettes sucrées à base de kumquat, ainsi qu’une explication de ses nombreux bienfaits.

Les bienfaits du kumquat

Le kumquat est un fruit aux multiples vertus. Voici quelques-uns de ses principaux bienfaits :

Riche en vitamine c : le kumquat est une excellente source de vitamine c, essentielle pour renforcer le système immunitaire et lutter contre les infections.

: le kumquat est une excellente source de vitamine c, essentielle pour renforcer le système immunitaire et lutter contre les infections. Antioxydants : il contient des antioxydants qui aident à combattre les radicaux libres et à prévenir le vieillissement cellulaire.

: il contient des antioxydants qui aident à combattre les radicaux libres et à prévenir le vieillissement cellulaire. Fibres alimentaires : le kumquat est riche en fibres, ce qui favorise une bonne digestion et aide à maintenir un transit intestinal régulier.

: le kumquat est riche en fibres, ce qui favorise une bonne digestion et aide à maintenir un transit intestinal régulier. Faible en calories : avec peu de calories, le kumquat est un excellent choix pour ceux qui surveillent leur poids tout en souhaitant se faire plaisir.

: avec peu de calories, le kumquat est un excellent choix pour ceux qui surveillent leur poids tout en souhaitant se faire plaisir. Minéraux essentiels : il contient des minéraux comme le potassium, le calcium et le magnésium, qui sont importants pour la santé des os et le bon fonctionnement du cœur.

Recette 1 : confiture de kumquats

Ingrédients :

500 g de kumquats

400 g de sucre

1 citron

1 gousse de vanille

Préparation :

Préparation des kumquats : lavez les kumquats et coupez-les en fines rondelles. Retirez les pépins. Macération : dans un grand bol, mélangez les rondelles de kumquats avec le sucre et le jus de citron. Laissez macérer pendant 12 heures. Cuisson : versez le mélange dans une casserole, ajoutez la gousse de vanille fendue en deux et portez à ébullition. Laissez cuire à feu doux pendant environ 45 minutes, en remuant régulièrement. Mise en pot : versez la confiture chaude dans des pots stérilisés, fermez-les et retournez-les jusqu’à refroidissement complet.

Recette 2 : tarte au kumquat et citron meringuée

Ingrédients :

1 pâte sablée

20 kumquats (dont 10 confits)

4 citrons non traités

150 g de sucre

3 œufs

Préparation :

Préparation de la pâte : préchauffez le four à 180°c. étalez la pâte sablée dans un moule à tarte et piquez le fond avec une fourchette. Appareil au citron : dans un bol, mélangez le jus des citrons, le sucre et les œufs jusqu’à obtenir une préparation homogène. Versez ce mélange sur la pâte. Préparation des kumquats : lavez les kumquats, coupez-les en fines rondelles et retirez les pépins. Disposez-les harmonieusement sur la crème au citron. Cuisson : enfournez la tarte pendant 30 à 35 minutes. À la sortie du four, laissez refroidir avant de déguster.

Recette 3 : sorbet au kumquat

Ingrédients :

300 g de kumquats

150 g de sucre

300 ml d’eau

1 blanc d’œuf

Préparation :

Préparation du sirop : dans une casserole, portez l’eau et le sucre à ébullition jusqu’à ce que le sucre soit complètement dissous. Laissez refroidir. Préparation des kumquats : lavez les kumquats, coupez-les en deux et retirez les pépins. Mixez-les pour obtenir une purée. Mélange : mélangez la purée de kumquats avec le sirop refroidi. Ajoutez le blanc d’œuf battu en neige. Turbine : versez le mélange dans une sorbetière et laissez prendre selon les instructions de l’appareil. Si vous n’avez pas de sorbetière, versez le mélange dans un récipient et placez-le au congélateur en remuant toutes les 30 minutes jusqu’à obtention d’une texture de sorbet.

Conclusion

Le kumquat est un fruit aux multiples facettes qui mérite d’être davantage exploré en cuisine. Que ce soit en confiture, en tarte ou en sorbet, il apporte une touche d’originalité et de fraîcheur à vos desserts. En plus de ses qualités gustatives, il est riche en bienfaits pour la santé. N’hésitez pas à expérimenter et à laisser libre cours à votre créativité culinaire avec ce petit agrume plein de saveurs. Bon appétit !

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…