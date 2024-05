(Last Updated On: )

Montre bois la tendance écoresponsable au poignet avec des montres toujours plus personnalisables. Le marché de la montre surfe sur deux tendances. Le retour de la montre à quartz vintage des années 80 avec les célèbres petites montres Casio. Et de l’autre la tendance écoresponsable avec les montres en bois. De nouvelles marques s’installent discrètement sur un marché de niche au départ, mais devenu beaucoup plus large. Ces nouvelles marques de montres en bois jouent à fond la carte de la personnalisation. On peut ainsi choisir l’essence de bois pour le poignet mais aussi l’association avec du métal ou de la pierre. Certains modèles jouent la carte très nature entre bois et pierre naturelle. Côté mécanisme, tout existe, à pile, automatique ou même solaire.

Montre bois la tendance écoresponsable au poignet

Si pour certains de la génération bling bling, à 50 ans il faut arborer une célèbre marque de montre hors de prix. D’autres préfèrent une certaine sobriété avec des montres en bois, de qualité, plus durable et plus écoresponsables. La montre bois pouvait sembler ringarde un temps, mais des marques misent désormais sur des montres bois d’une grande finesse de réalisation. De sorte que la montre bois n’a plus rien à voir avec les premiers modèles très massifs. Et désormais porter une montre en bois témoigne d’une forme d’engagement beaucoup plus facile à assumer.

Montre en bois quelles essences de bois ?

On peut dire que toutes les essences de bois se retrouvent dans les montres en bois. De l’érable, du noyer, de l’olivier, du vengé, … il faut simplement que les essences soient des bois dits durs. Des essences de bois qui vont résister aux changements de températures, qui vont supporter d’être travaillées, et enfin vont donner une touche unique à la montre en bois.

Dans la montre en bois, tout peut être en bois, le bracelet, le cadran, l’intérieur du cadran. Mais le bois s’associe très bien à d’autres matières comme l’acier, le carbone ou la pierre.

