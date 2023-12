(Last Updated On: 9 décembre 2023)

Essenciel la montre en bois écoresponsable au pied du sapin pour un Noël plus créatif, plus sobre, plus écoresponsable et toujours aussi festif. Essenciel la boutique en ligne de bijoux en bois et de montres en bois est essentielle pour offrir ou s’offrir des cadeaux de Noël divinement dessinés, parfaitement réalisés et consciencieusement proposés en ligne, en boutiques et sur quelques marchés de Noël à l’approche des fêtes de fin d’année. Pour Stéphane et son équipe, la consommation responsable et durable est au coeur de leur préoccupation à l’heure de créer un bijou, une montre et désormais des lunettes. Alors à quelques jours de Noël et juste après le Black Friday des enseignes de l’hyperconsommation, partons à la découverte de cette marque originale, écoresponsable et éthique.

Des cadeaux de Noël plus écoresponsables

A milliers de kilomètres de chez nous, et tout autant depuis Lachapelle sous Aubenas (Ardèche) berceau de la marque Essenciel, la COP28 s’écharpe autour des enjeux du dérèglement climatique. S’écharpe est un bien grand mot tant le paradoxe est abyssal entre les effets du réchauffement et l’organisation d’une conférence mondiale sur le sujet à Dubaï sous la présidence d’un leader de l’industrie pétrolière. Ceux-la ne devraient pas changer l’ordre mondial d’une société sous l’emprise de l’industrie fossile et du plastique. Par contre, nous avons le pouvoir d’impacter leur modèle économique et notre impact sur le réchauffement climatique en choisissant de consommer autrement. Loin de la lampe à pétrole, des Amishs ou des cavernes, on peut et on doit accepter que nous avons pris dans le passé de mauvaises directions, et que désormais nous pouvons légitimement bifurquer pour consommer moins, consommer mieux et plus durable. Et la traditionnelle fête de Noël ne déroge pas à cette nouvelle équation. Un montre en bois pour homme, une montre en bois pour femme, à chacun sa montre durable pour des cadeaux écoresponsables. Moins de cadeaux sous le sapin, des cadeaux d’occasions, ou des cadeaux créatifs, locaux et artisanaux feront immanquablement le bonheur des petits et des grands, surtout bienheureux de se réunir en famille pour ce moment magique de partage.

Essenciel la montre en bois écoresponsable au pied du sapin

Les bijoux et les montres font toujours partis des cadeaux les plus attendus pour Noël. Et à l’heure de l’écoresponsabilité, de l’éthique et la durabilité les bijoux et les montres en bois deviennent incontournables. Oubliez les montres à quartz des années 80, bien qu’elles soit désormais très prisées et recherchées dans les vides greniers pour leur style vintage. Aujourd’hui les montres en bois assurent un style indémodable, assument un message de naturalité et s’inscrivent dans la durabilité. Alors quand l’équipe de Essenciel créé des montres en bois au design intemporel, vous êtes certains de faire plaisir à vos proches pour Noël. Des montres en bois pour femmes et hommes, automatiques, contemporaines, design ou minimalistes, il y en a pour tous les styles. Mais c’est vrai qu’avec les modèles de montre en bois automatiques vous êtes certaines et certains d’être à l’heure pile, même sans la pile à l’intérieur. N’est-ce pas le modèle ultime de la montre écoresponsable entre des matériaux naturels comme le bois et des mécanismes de précision sans pile ?

Pour Noël où trouver les montres en bois Essenciel ?

Durabilité et écoresponsabilité rime souvent avec proximité, et Essenciel ne déroge pas à la règle. A côté de son site internet et de sa boutique de Noël en ligne, on trouve les montres en bois Essenciel dans ses boutiques partenaires (la plus proche pour nous est à Mazamet), mais surtout sur deux grands marchés de Noël. Du 24 novembre et au 24 décembre, on peut s’offrir les montres en bois et les bijoux Essenciel sur le marché de Noël de Lyon place Carnot. Plus au nord, c’est à Arras sur la place des héros du 24 novembre au 30 décembre que l’on peut découvrir les créations d’Essenciel.

C’est en cultivant cette proximité avec ses clients que l’équipe d’Essenciel créé ses bijoux et montres en bois au plus près des attentes.

