Les casinos en ligne rivalisent d’ingéniosité quant aux techniques commerciales pour séduire toujours plus de joueurs. En fonction des sites, de nombreux bonus sont proposés et incluent ou non des dépôts.

Cependant, la grande majorité des offres est relative à la première expérience qu’ont les parieurs avec ces plateformes. Ils peuvent également accéder au bonus sans wager, qui leur permet de vivre une expérience de jeu plus enrichissante. Quels sont les avantages liés ?

L’intérêt du bonus sans wager

Contrairement à ce que vous pourriez penser, le bonus sans wager n’est pas disponible sur tous les casinos en ligne. Cette offre promotionnelle ne peut être retrouvée que sur certaines plateformes triées sur le volet. Comme vous pouvez le voir sur ce site, les établissements concernés doivent être choisis avec le plus grand soin. Les paramètres à prendre en compte dans cette procédure sont :

La réputation ;

Le dynamisme du support client ;

La diversité de la ludothèque ;

La qualité des éditeurs présents.

Ces points vous permettront de choisir le casino virtuel sur lequel jouer avec un bonus sans wager. Les avantages qui en découlent sont assez nombreux. Avant tout, vous avez la possibilité de lancer des parties sur vos titres favoris sans mettre en danger votre mise. Les joueurs ne sont pas contraints d’effectuer un pari préalable avec cette forme de gratification. Par conséquent, ils peuvent tester de multiples jeux avant de miser de l’argent réel sur l’un d’eux.

L’avantage du bonus sans wager est qu’il vous offre l’opportunité d’avoir une meilleure compréhension de l’univers du casino virtuel. Ainsi, vous avez largement le temps de comprendre le principe des jeux proposés avant de parier de l’argent. Plus loin, ce bonus simplifie les retraits concernant vos gains au cours des parties. Ils sont classés en deux catégories comme suit :

L’argent bonus dont vous disposez ;

Le solde cash conforme à la somme du dépôt et des gains.

Les montants gagnés avec le bonus sans wager au casino sont ainsi ajoutés au solde cash. Ce dernier peut être entièrement retiré, si vous en avez besoin.

Les déclinaisons de ce bonus

Il n’existe pas qu’une seule forme de bonus sans wager. En fonction des casinos en ligne, les variantes qui vous seront proposées sont notamment :

Les free spins sans wager : ces bonus sont valables sur les machines à sous, et gratifient les joueurs de tours gratuits. Les sommes gagnées peuvent être retirées au moment voulu ;

Les bonus de bienvenue wager : ils sont offerts aux nouveaux inscrits des casinos en ligne qui proposent ces avantages. Cette formule améliore la mise de départ, et les retraits sont possibles sans condition ;

Les bonus de dépôt sans wager : vous recevez un montant qui peut être immédiatement retiré, ou parié une fois.

Les autres variantes auxquelles vous pourriez avoir droit sont les bonus sans dépôt et sans wager. Ils sont accessibles sur les sites qui organisent régulièrement des concours. Les bonus cashback sans wager rencontrent également un franc succès chez les parieurs. Ils équivalent à un taux de redistribution des pertes en argent comptant. Vous pouvez les retirer immédiatement. Notez aussi que cette liste des bonus sans wager n’est pas exhaustive. De nombreuses autres déclinaisons existent sur les établissements de jeu en ligne.

L’utilisation du bonus de casino sans wager

Il est possible de tirer le meilleur parti d’un bonus de casino sans wager, en l’utilisant tel que le recommande le site. Concrètement, votre objectif est de multiplier vos gains pour retirer plus d’argent liquide. La gestion de la bankroll est la première règle à respecter, ainsi que la maitrise de vos émotions. Ne mettez pas plus de 5% de votre capital sur chaque pari effectué.

L’autre règle consiste à faire usage du bonus sans wager sur des titres dont la rentabilité est conséquente. Vous aurez ainsi plus de chances d’avoir des gains non négligeables, et d’utiliser au mieux votre offre promotionnelle.

