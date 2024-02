(Last Updated On: 21 février 2024)

Comprendre l’avantage de la maison est crucial pour quiconque s’aventure dans le monde fascinant des jeux de casino. Défini comme taux de perte moyen par rapport à la mise initiale, le “house edge” varie selon les jeux et les paris : contrairement à certains divertissements dans lesquels la mise initiale correspond à la mise finale, des jeux de table comme le Craps ou le Carribean Stud Poker, permettent aux joueurs de modifier leurs mises en cours de partie. Explorez le rôle de l’avantage de la maison comme le Blackjack et le Poker, façonnant votre expérience de jeu et votre stratégie de réussite. Grâce à ce guide, vous maximisez vos chances de faire sauter la banque !

Qu’est-ce-que l’avantage de la maison ?

L’avantage de la maison (house edge, en anglais) est un terme qui définit l’avantage mathématique en faveur du casino. Ce concept, exprimé en pourcentage, garantit à l’opérateur de jeu qu’il gagne toujours de l’argent dans la durée. L’avantage de la maison peut différer selon les catégories de divertissements : se reposant sur le hasard pur, les jeux d’adresse des casinos (roulette, loterie, machines à sous) disposent d’un taux plutôt élevé (jusqu’à 25%). D’un autre côté, les jeux incluant une part de stratégie comme le blackjack ou le poker donnent la possibilité aux parieurs de faire baisser l’avantage au fournisseur de jeu (de 1,5 à 5%).

Pour savoir comment calculer la “house edge” d’un jeu, nous prendrons l’exemple de la roulette française. Ce jeu de hasard populaire est composé d’une roue dotée de 37 cases (36 cases + le numéro 0). Lorsque l’on parie sur un numéro plein, les chances de gains sont de 36/1. Mais compte tenu du numéro 0, les réelles probabilités de victoire sont de 35/1. Ici, l’avantage de la maison se fait par ce calcul : (1/36) x 100 = 2,7. Cela représente 2,7% en faveur du casino. Les spécialistes des jeux d’argent en ligne évaluent toujours ce chiffre sur le long terme, car chaque joueur peut potentiellement gagner à tout instant. Dans le cas de la roulette française, les joueurs perdront systématiquement 2,7% des sommes misées à longue échéance.

Pour les amateurs de jeux de casinos, novices comme confirmés, il existe un autre moyen de calculer l’avantage d’un exploitant de jeu. Le RTP (taux de redistribution au joueur) désigne le montant d’argent moyen qu’un jeu redistribue au client. Tout comme l’avantage de la maison, le RTP est représenté sous la forme d’un pourcentage. Pour le calculer, il vous faudra diviser le montant total des gains par le montant total des mises. Si un joueur mise 100 euros sur une machine et qu’il gagne 90 euros, le taux de retour au joueur sera de 90% et l’avantage de la maison, de 10%.

Cependant, il existe des jeux de casino, bien connus des parieurs stratèges, où l’avantage de la maison est particulièrement bas.

L’avantage de la maison dans les jeux de casino

Tout joueur qui se rend sur une plateforme de jeu de hasard en ligne a pour espoir de décrocher le jackpot qui lui changerait la vie. Néanmoins, certains jeux offrent plus de chances d’accéder à cette fortune inattendue.

Blackjack

Emblématique au sein des salles de jeux terrestres et virtuelles, le blackjack est un jeu dans lequel nos compétences peuvent faire sensiblement diminuer l’avantage de la maison. Bien sûr, ce chiffre dépendra grandement du niveau d’un joueur. Mais pour ceux pour qui le blackjack n’a plus de secrets, la house edge pourra descendre à un taux de 1,5%. À noter que si le joueur et le croupier perdent tous les deux la main, la somme reviendra toujours à la banque.

Craps

Si le craps est un des jeux les plus représentés des casinos du Strip Boulevard de Las Vegas, il n’en rencontre pas moins un franc succès auprès de la communauté de joueurs en ligne. Le craps comporte différents types de paris comme le pass line (paris de passe) ou les odds, qui offrent une chance non négligeable de maximiser nos gains. Le jeu est composé de deux dés à six faces et le joueur doit miser sur des combinaisons spécifiques. En appliquant la stratégie adéquate, les probabilités de victoire au craps deviendront relativement élevées, avec un avantage de la maison pouvant descendre jusqu’à 1,41%.

Caribbean Stud Poker

Le Caribbean Stud Poker est un jeu qui peut s’apparenter à un mélange de poker et de blackjack ; avec un système de combinaisons semblable au Texas Hold’Em, le « Poker des Caraïbes » se joue, non pas contre des adversaires, mais contre la banque. Après avoir payé une ante (mise de départ), le croupier distribue 3 cartes pour le joueur et deux pour lui-même. Selon sa main, le joueur peut miser, passer ou même acheter une carte. Après avoir accumulé quelques heures de jeu, il vous sera possible de faire baisser le taux d’intérêt de la maison en dessous des 5%.

Conclusion

Jouer sur un des nombreux casinos en ligne fiables du marché, c’est profiter d’une expérience de jeu vidéoludique sans égal. Mais si on peut en plus gagner de l’argent réel, il serait dommage de ne pas mêler l’utile à l’agréable. Pour gagner le gros lot, il sera indispensable de bien connaitre le taux d’avantage de la maison d’un jeu.







