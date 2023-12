(Last Updated On: 6 décembre 2023)

Comment préparer une soupe bio complète et pas chère ? Alors que l’hiver s’installe dans nos montagnes et ailleurs, la soupe s’avère particulièrement réconfortante. Mais les dernières révélations de 60 Millions de consommateurs sur la dangerosité des soupes industrielles en supermarché, nécessite un retour aux fondamentaux. L’enquête évoque des veloutés potiron Royco ou Casinos sans fibre, et sans vitamines. Des soupes Carrefour ou Royco avec de l’huile de tournesol ou de palme, mais aussi avec des pesticides abondent dans les rayons des supermarchés. Pour les consommateurs ces soupes toutes prêtes présentent évidemment l’avantage de l’être (toutes prêtes). Pourtant préparer une bonne soupe maison prend un quart d’heure. Et au final cette soupe maison sera moins chère, bénéfique pour la santé et complète pour un repas équilibré.

La soupe reste certainement le plat le plus simple, le plus rapide, et le plus économique à préparer. Pour les ingrédients tout est possible. A cette saison, on se tournera naturellement sur le potimarron, la courge butternut ou la citrouille. Ces courges son très économique à l’achat. Dans les magasins bio, on peut se contenter d’une courge un peu abîmé souvent à prix cassé. Outre une courge, on peut associer d’autres légumes comme des carottes ou de l’oignon. Là aussi, même en bio, ce sont des légumes vraiment pas chers. En prenant des légumes bio, vous gagnez du temps à l’épluchage. Les carottes peuvent se cuire sans épluchage. On fait ensuite cuire nos légumes dans de l’eau avec un peu de gros seul. Vingt minutes après les légumes sont cuits. On mixe et on déguste.

Pour agrémenter et compléter cette soupe, on peut intégrer du tolu fumé par exemple que l’on découpe en petits cubes. Cela permet de disposer d’une source de protéines additionnelles et végétales. Enfin, quelques flocons d’épeautre (de sarrasin), ou tout simple des corn flakes non sucrés, rajoutent du croustillant à la soupe.

Voilà une belle soupe complète avec des textures différentes, parfaitement équilibrée, et finalement rapide et économique à préparer.

